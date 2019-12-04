希維爾：明年將嚴重乾旱 漲水費雙贏

（吉隆坡4日訊）水務、土地及天然資源部長希維爾指出，由於氣候變化的關係，大馬明年旱季期間將發生更嚴重的干旱，這將帶來“水源壓力”；因此，唯有調漲水費對水供公司與用戶來說才是雙贏方案。

“在這樣的情況下，不是處理過的淨水，而是原水供應將會出現問題。”

“對於水務部是否同意調高水費，水費制定機制（TSM）已經存在，我將會在近期內宣佈。”

部長早前已表示，調漲水費是勢在必行，該部將在調漲水費前帶上內閣討論，最快年底就會調高水費。

希維爾在國會下議院回應伊黨瓜拉登嘉樓區國會議員阿末安贊說，作為掌管水務的部長，他與他的部門一定要在應對水務課題上拿出勇氣，為水務公司及用戶帶來雙贏策略。

“我希望國會議員們理解，水是重要且龐大的需求，因此我們必須著重在水務工業領域上。”

“若你詢問作為水務部長的我，我們必須為這些領域提供重組計劃，為了未來而調漲水費，以便他們能順利及安全的運作。”

“這樣一來，你們（用戶）就可以24小時、一年365天獲得水源，不會面對危機。”

他也針對公正黨高淵區國會議員拿督曼梳詢問政府要繼續為英達麗水（IWK）提供津貼的問題回應說，政府目前每年為IWK提供近1億5000萬令吉的津貼，但接下來將逐年減少，減低IWK對政府的依賴，讓IWK成為獨立自主的企業。