災區戲水遭水蛭竄入肛門內 男童吐血昏迷不醒





（吉隆坡3日讯）丹登两州水灾灾情日前一度告急，随著吉兰丹灾区发生一名7岁男童因跌入水道而不幸溺毙的事件，登嘉楼一名马来男童也因在灾区戏水玩耍，而遭一条水蛭通过肛门进入体内，导致他吐血并昏迷，至今生死未卜。

雖然丹登兩州週二開始放晴，但災民人數依舊高企不下，截至週二傍晚6時許，兩州災民人數共有1萬6240人。

正當坊間高度關注兩州災情之際，有網民上傳貼文揭露，一名馬來男童因在災區戲水而遭水蛭入侵，甚至因此吐血及昏迷，至今仍在醫院就醫，且未甦醒。

不僅如此，該網民還上傳該名男童住院就醫，以及從男童體內取出的水蛭的照片。

此外，雖然丹州災民的人數已突破萬人，但登州的情況則有好轉，災民人數從周二早上的4188人減少至2853人，許多災民也因為積水消退而獲准回家。

丹州2人因水災溺斃

丹登兩州在水災災情嚴重之際，曾發生2宗溺斃案。

據悉，2名在災區溺斃的死者都是來自丹州，分別是巴西富地7歲馬來男童莫哈末依爾韓及道北一名現年49歲的男子。

此外，吉蘭丹州共有1萬3387名來自4856個家庭的居民受到水災影響，他們分別被安置在60個疏散中心。

災情比較嚴重的是巴西馬及道北，分別有9247及2290名災民，接著是巴西富地有826名災民、丹那美拉有321名災民、瓜拉吉賴有310名災民、哥打峇魯有253名災民，以及馬樟有140名災民。

至於河流水位方面，蘭道班讓測量站哥樂河的水位在10.40公尺，已超過危險水平，因超過9公尺的水位都屬危險水平。

另一方面，登嘉樓的災情則因週二天氣好轉而有所改善，許多地區的積水消退，一些居民也獲准回家。

目前，登州還有2853名災民分別留在60個疏散中心，當中以士兆及勿述的災民人數較多，分別有974人及958人，接著是瓜拉尼魯斯333人、烏魯登嘉樓279人、龍運208人、瓜登67人及馬江34人。

甘馬挽週二早上原有16名災民，但他們都已獲准回家，因此，該疏散中心也隨即關閉。

在河流水位方面，該州3個河流測量站的河流水位均已超過危險水平，分別是格魯亞橋段勿述河、甘榜武吉的尼魯斯河及日隆雅的龍運河。