公青團納茲林承認 建議呈不信任安華動議

（吉隆坡3日讯）随著坊间传出有人打算在即将来临的公正党大会上向党主席拿督斯里安华发动不信任动议，公青团班底谷区团副团长纳兹林坦言，他确实建议大家在公青团大会上提呈对安华的不信任动议，但他并未提交有关动议，同时交由公青团中央领导层或青年代表决定是否在党大会上提出上述动议。

納茲林（Nazrin Idham Razali）在接受《當今大馬》訪問時強調，他只是提出有關建議而已。

“我們只是建議提呈不信任安華的動議，但卻交由公青團中央理事決定是否把該動議帶上大會。”

他披露，他與班底谷公青團都已對安華派系感到厭煩，而他也不滿安華陣營一再打壓署理主席阿茲敏及其支持者。

“我們把他們稱為'反阿茲敏派'。舉個例子，他們日前開除百樂區部主席查卡利亞。”

他也批評當權派開除查卡利亞的決定非常輕率。

“反貪會沒有採取行動，法庭也沒有判罰，但黨卻在未傳召查卡利亞的情況下直接開除他。這是什麼裁判（公正黨中央理事會）？比國陣時代還要糟糕。”

納茲林也挑戰總秘書賽夫丁納蘇丁公開上傳所謂的反貪會警示函，並指責賽夫丁跟安華同一鼻孔出氣，以及存有個人議程。

澄清沒接獲不信任動議 但有區團呈提案支持安華

公青團和婦女組大會將於12月6日舉行，緊接著，母體大會於12月7日和8日舉行。

公青團組織秘書蔡偉傑日前已澄清，他們並未接到任何針對安華的不信任動議，反之，有些公青區團還上呈提案，以示支持安華的領導。

此外，安華說，他並未聽到有人要在黨大會上向他發動不信任動議一事。

公正黨通訊主任法米則稱，身為黨大會提案委員會成員，他們並未接到類似動議。

“任何人若要在公正黨大會上提出動議，須先在自己的區部大會上獲得通過，才能呈交給大會提案委員會，而這個機制也同樣適用於婦女部和公青團。”

法米也是公正黨班底谷區部主席，他與納茲林屬於同一個區部。