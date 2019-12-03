楊祖強住家遇竊 2保險箱被偷







（怡保3日訊）霹靂州行政議員楊祖強住家遇竊，賊徒是攀過後巷至少6尺的圍牆，再鋸開窗口2根鐵枝潛入家中偷走2部保險箱，以及撬開上鎖的鐵櫃，疑用盛裝髒衣服的塑膠籃子裝著文件帶走。

楊祖強說，令人不解的是，家裡房門全被打開，唯獨先前女傭住過，並指控他犯下性侵案的房間沒有被搜索。

他表示，他於11月22日上午離開美露住家前往吉隆坡，直到本月1日中午12時半，載著一對兒女回家時，揭發這起具有疑點，甚至不排除是熟人所為或是熟悉了環境再動手的案件，但迄今還無法確認在哪一天發生。

他今日接受星洲日報訪問時說，他回到家裡，繞到屋後拿起掃把準備打掃屋前樹葉時，發現後門大開；他相信竊賊從窗口鋸掉2根鐵枝的洞口潛入家里幹案，再打開後門離開。

他說，樓下書房和二樓4間房的房門，連同房內的抽屜被打開，只有二樓後房，即女傭先前所住的房門開了，但沒有被搜索，成為案中其中一個疑點。

“置放在主人房櫥櫃和客廳的2台同款保險箱被搬走，其體型約2尺長，一尺寬和2尺高；這些保險箱都是存放重要文件，家人出門時，貴重財物會放入客廳保險箱，裡頭還有手錶。”

楊祖強說，一個人難以抬起笨重的保險箱，賊徒卻移到後門，再費勁翻過圍牆載走，故肯定超過2人造案。

“雖然書房內很多櫥櫃與抽屜，但賊徒似乎知道我將重要文件存在鐵櫃最高及被鎖上的抽屜內，裡頭還有一些現款，難免使人猜測是不是熟人，或了解我家裡環境再來行竊。”

他說，一般的賊徒是求財，但這批人不排除長時間逗留，並推測竊賊利用洗衣機旁邊用來囤放髒衣服的籃子裝上一批文件拿走；至於鐵櫃內的產業合約文件、地契和車卡等，他需要進一步確認這些重要文件是否遺失。

他說，家裡的貴重電器如五六十寸的電視機、還有一輛價值2萬5000令吉的新穎大型摩哆車，即使鎖鑰放在家中也沒有被偷走，似乎不是為貴重財物而來。

他表示，損失的現款與財物尚未統計出來。

楊祖強的住家是在圍籬社區，住了6年半，每個小時都有保安人員巡視；對於竊賊如何通過保安亭，得手又能全身而退，他表示也難以置信；他說，如今已非第一次發生陌生人進入他家中的事件。

他說，在他涉及的性侵案中，化學檢驗報告沒有他的DNA（脫氧核糖核酸），卻出現2名不明人士的DNA，他不明白保安人員如何能夠放行陌生人，如今至少已是第二遭。

“如果不是女傭趁我和家人不在時，化學報告為何會出現陌生人DNA，現在都不曉得是不是同一批人到來；而且，他們先前有沒有留下甚麼東西，現在回來帶走，跟之前捲入的案件有沒有關係，我不願猜測背後是否有甚麼動機，一切交由警方調查。”

楊祖強透露，警方昨天到保安亭查案，通過閉路電視畫面發現一名20餘歲的年輕華裔男子在他出門後到來找他，但他不認識對方。

楊祖強說，當初以為住在圍籬笆社區非常安全才沒有安裝閉路電視，但現在不但需要裝置，近期還會安排專人檢查整間屋子是否被裝上針孔相機，因為事情已接踵發生在他身上，故任何可能性都無法排除。

他說，當他報案後，查案官迅速抵達，並出動鑑證組搜證與套取指紋，一直調查到傍晚。