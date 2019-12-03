法官裁量權研究決定前 續暫緩死刑

（吉隆坡1日訊）內政部副部長拿督阿茲斯查曼說，在審查法官裁量權的特別委員會完成研究並作出最終決定前，政府同意繼續暫緩執行死刑。

他今日在國會下議院回答民主行動黨峇都交灣國會議員卡斯杜麗的提問時說，掌管法律事務的首相署部長拿督劉偉強經於7月12日說明，政府同意必須斟酌修改替代強制性死刑的修正案，尤其是賦予法官的裁量權。

他說，政府因此設立特別委員會審查裁量權的總體政策，尤其把強制性死刑改為法院酌情判決的刑罰，以及無期徒刑的建議。

他透露，特委會已於9月20日召開首次會議，展開為期3個月的研究。

另外，阿茲斯查曼說，監獄局的記錄顯示，國內截至12月2日共有1280名囚犯被判處死刑，當中734人為馬來西亞公民，546人為來自43個國家的外國公民。

“由於有453名死囚的案件已上訴到上訴庭及邦法院，以及827人仍在州寬赦委員會的上訴程序中，因此還未執行死刑。”

他說，這些死囚中，有350人抵觸《刑事法典》302（謀殺）條文、899人抵觸《1952年危險毒品法令》39B條文、8人觸犯121條文（向國家元首宣戰）及15人觸犯《軍火法令》3及7條文。

“依年齡分類，有387名死囚年齡介於21至31歲，525人介於31至40歲，267人介於41至50歲，74人介於51至60歲，17人年齡在60歲以上。