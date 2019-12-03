亞洲足壇最高榮譽 元首獲頒亞洲鑽石獎

（吉隆坡3日訊）對獲頒“亞洲足協亞洲鑽石獎”，國家元首蘇丹阿都拉陛下表示深感榮燿，因為他能夠繼承已故父王的遺願，為馬來西亞和亞洲的足壇作出貢獻。

為了表揚蘇丹阿都拉在亞洲足壇逾30年的貢獻，亞洲足球協會（AFC）特頒發給陛下代表亞洲足壇最高榮譽的“亞洲足協亞洲鑽石獎”。

陛下獲頒“亞洲足協亞洲鑽石獎”的第15人。在這之前，陛下的父王已故蘇丹阿末沙，也因為在擔任亞洲足協會長期間，對推動亞洲足運的貢獻，而在2011年獲頒同樣的表揚獎項。

國家皇宮今日發文告指出，陛下通過預錄的視頻在亞洲足協於昨天在香港舉行頒發典禮中發表得獎感言。

“父王是啓發我的來源，僅以此獎項獻給父王。”

陛下說，從小開始，足球就仿佛在他其血液中。對於能夠獲獎深感榮幸，因得獎者名單中包括許多亞洲足壇的偉人和傳奇人物。

足球可團結不同族群

“我們近年來取得了很大的進步，我有信心亞洲足協會繼續傳播足球的歡樂，讓不同的社群團結一致，在成功的基礎上取得更多的成就。”

蘇丹阿都拉陛下也稱許亞洲足球有今日的成就，也因為貢獻時間與心血的理事。根據國家皇宮總管拿督阿末法迪，陛下因為前往阿布紮比進行4天私人訪問，因此未克出席頒獎典禮。

元首與元首後東姑阿茲莎阿米娜已於今日中午乘搭專機抵達吉隆坡國際機場。

亞洲足協（AFC）會長賽薩爾曼經於11月7日在國家皇宮親自將“亞洲足協亞洲鑽石獎”頒給陛下。

蘇丹阿都拉陛下於1994年加入亞洲足協，是其中一名勇於發聲的成員，任內堅決秉持廉正及積極打擊操縱賽事等。

陛下期間也主持亞洲足協治理工作小組，負責進行各項改革以協助亞洲足協落實願景與宗旨，確保該協會具有最高的專業及良好實踐。

年輕時就培養了對足球興趣的陛下，2002年起就在亞洲足協出任各要職，包括副會長、2015年亞足協亞洲杯足球賽籌委會主席、亞洲足協技術委員會主席及亞足協發展委員會主席。從2015至2019年，陛下代表亞足協出任國際足聯委員，並於1995年獲委國際足聯技術委員會委員。