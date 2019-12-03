警：獲準證成立 疑惑公司拒聘輔警

（古晉3日訊）武吉阿曼防範罪案及社區安全組總監拿督斯里羅斯里表示，一些機構或公司已獲批準成立輔警隊準證，但卻不聘僱輔警，此舉令警隊感到疑惑。

“當機構或公司被批準成立輔警隊時，官方規定需加入輔警協會。遺憾的是，迄今還有機構或公司尚未加入，因此將於近期致函相關單位要求對方加入輔警協會。”

他說，武吉阿曼防範罪案及社區安全組對此深入了解，得知一些機構和公司面對資金因素而不聘僱輔警。

“全國有75個機構或公司尚未加入馬來西亞輔警協會，迄今已有256個機構或公司獲批準成立輔警隊。”

羅斯里今日出席大馬輔警協會第31屆大會閉幕禮時，如是指出。他稱，全國應有6萬1264名輔警，惟迄今僅有2萬9793名，還有3萬1471個空缺需填補。

鑒此，他呼籲各機構或公司立即填補輔警空缺，以確保大馬輔警協會職務能順利展開。

他也說，防範罪案與社區安全組將於明年進行年度審核，以確保符合資格的機構或公司才能獲準成立輔警隊伍。

“一些機構或公司不願填補輔警空缺，其中因素包括財務問題，因此輔警協會將與機構代表探討和解決問題。”

羅斯里稱，輔警大會獲得85個機構或公司約250名代表出席，若以全國256個機構或公司計算，意味出席率還不及50%，他對出席率不滿意。

他強調，機構和公司輔警的出席，對大馬輔警協會而言相當重要，因為談論的事項涉及輔警與警方、人民和社會所扮演角色、協調與福利事務等。

他說，大馬輔警在社區與警方合作無間，尤其是協助維護社會治安和人民產業，借此提升人民對警方的信任和形象。他也促請各機構或公司輔警履行職務時，秉持專業操守和遵守規矩，以維護及保持警方良好形象。