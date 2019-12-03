【巡視馬泰邊境新關卡】 慕尤丁：周遭建防爬護欄圍籬 裝300電眼全天候監控











（亞羅士打3日訊）為了加強馬泰邊境安全，黑木山馬泰邊境新關卡大廈周圍安裝了約300台電眼，並設有指揮及控制中心全天候監控。

內政部長丹斯里慕尤丁說，佔地73英畝的黑木山移民、關稅、檢疫及安全（ ICQS）已憲報為國安禁區，除了有多台電眼監視邊境和關卡環境，周遭也建了防爬護欄圍籬。

“對於邊境保安工作，政府都一直很重視，從不鬆懈，包括在運輸和物流交通工具通關的檢疫關卡，都安裝了掃描器，確保沒有違禁品潛入國內。”

慕尤丁今午在黑木山新關卡見證新關卡工程移交儀式上致詞時說，耗資3億8500萬令吉建竣的黑木山馬泰邊境新關卡大廈，在5年內如期完工交貨。

他說，新關卡從大馬出境往泰國的普通車道，從舊關卡的6條增加至17條車道，而反方向車道也從原有6條增加至19條車道。

“重型交通工具通關的車道也加寬了，因此有了這些新增設的設施，已有效解決黑木山關卡過去長期面對的交通阻塞問題。”

無論如何，他強調，要管理好關卡保安問題，不能只依賴配置最好設備而已，進駐關卡的16個政府機構及執法單位要加強合作，約900名關卡人員要有誠信，避免出現疏漏導致國家損失。

慕尤丁在記者會上也說，在今年6月18日起，馬泰兩國落實讓運輸和物流交通工具可在兩國關卡24小時通關。大馬政府也交由瑪拉工藝大學（UITM）進行為期一年的研究，探討是否普通車道關卡也有這需求來推行24小時全天候通關。

“以目前我們所知道，普通車道的關卡只在一些顛峰時間才多車，至於午夜時就少車通關。無論如何，我們等待研究報告。”

今日儀式上，慕尤丁見證DRB-HICOM集團首席營運員沙哈魯移交ICQS大廈予內政部秘書長拿督嘉米爾拉貢，後者再移交給予負責管轄ICQS的移民局總監拿督凱魯。

出席者包括DRB-HICOM集團總裁拿督斯里賽法查爾、全國副總警長拿督馬茲蘭和吉州總警長拿督再努丁。

不容許遊客逾期逗留

慕尤丁指出，2018年第二系列總稽查司報告與移民局在出入境系統“MyIMMs”登記中國和印度游客的出境日資料上，數據上出現很大出入，他已指示移民局需與總稽查司對照和調查清楚。

他強調，政府重視該問題，絕對不容許有遊客抵觸我國條令逾期逗留，因此執法單位會加強執法對付逾期逗留者。

移民局總監凱魯說，依據當局數據，從2016至2018年之間，有23％或1萬8341名中國人沒有出境紀錄，而印度遊客則有12.8％或3237人。因此，當局將會與總稽查司查證清楚。

依據總稽查司報告指出，從2016至2018年之間，在移民局的出入境系統“MyIMMs”，并無記錄顯示有逾95％中國和印度游客的出境日資料。