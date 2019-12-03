【國會】政府呈聯邦憲法修正法案 首相限任2屆

（吉隆坡3日訊）政府在國會下議院提呈《聯邦憲法修正法案》，以限制首相任期最多兩屆。

由首相署部長拿督劉偉強提呈一讀的《2019年聯邦憲法修正案法案》，建議修改憲法43（2）條款，將之改為：“（a）國家元首應任命其認為能獲得下議院多數議員信任的議員為首相主持內閣，（b）從未擔任過兩屆議會首相職務。”

這意味著，一旦修憲案通過，一名已擔任兩屆首相的下議院議員，不能再擔任首相。

因此，修正法案的生效期受到關注，如果法案追溯到前10年，曾擔任兩屆首相的的前首相拿督斯里納吉，就不能夠再擔任首相。

劉偉強說，《2019年聯邦憲法修正案法案》將於明年3月在國會二讀及三讀，尋求通過。

希望聯盟在其競選宣言中的第12條承諾，限制首相任期及重組首相署。

希盟第12條競選宣言

希盟將會對內閣及首相署改革，以便重新在馬來西亞落實集體負責的內閣問責制。

首相任期僅限兩屆的規定，也將應用在州務大臣和首席部長職。

首相：民憂國安為前提 修廢法令須謹慎

首相敦馬哈迪說，政府必須在關注人民擔憂及不忽略國家安全的前提下，以謹慎態度修正或廢除某些法令。

他強調，由於馬來西亞的法律無法區分罪行輕重，政府因此認為不完整，但在決定修改或廢除前，必須展開全面的研究，以維護人民的權益。

他舉例說，警方會扣押涉及暴力事件的人，有些遭捕的人身上裝備炸彈或計劃殺死某人，但有些人只是跟恐怖分子合影，或在不知情的情況下捐給恐怖組織200至300令吉，這些行為都不會危及政府。

完善現有法令

因此，馬哈迪今日在國會下議院部長問答環節中，回答希望聯盟昔加末區國會議員拿督斯里山達拉的提問時說，政府希望通過廢除或修正法令，讓現有法令更加完善。

他說，這需要在國家權益和安全、基本人權需求以及人民所希望的公正原則之間取得平衡。

“但是，這需要深入及謹慎的研究，以達到良好治國和共享繁榮的目標。”

針對山達拉詢問政府在希盟宣言中承諾廢除一些法令的進展，馬哈迪說，政府已鑒定數項需要研究、修正或廢除的法令，包括《1948年煽動法令》、《1959年防範罪案法令》、《1984年印刷與出版法令》、《2012年國家安全罪行法令》及《2016年國家安全理事會法令》。

他說，政府通過相關部門，以及在總檢察署的協助下，採取相應行動。

“這顯示政府並沒有忽略承諾，反之，我們在決定修正或廢除某些法令之前，仔細研究有關法令的條文。”

他說，法令旨在保障人民權利、利益與安全，因此政府在修正或廢除法令時必須保持謹慎。

“例如，制訂與通過《2012年國安罪行（特別措施）法令》，是為了打擊危害公共秩序的顛覆性行為。”

“內政部方面，特別是警方認為，我國仍需要國安法令，以維護公共秩序與安全，以及打擊罪案。”

不過，馬哈迪說，部分人士可能會濫用法令而引起人民擔憂，而作為負責任的政府，政府需要關注人民的擔憂，同時不忽略國家安全的需求。

內政部將告知拒因 公民申請程序明年改進

內政部副部長拿督阿茲斯查曼說，為全面改進馬來西亞公民申請的標準作業程序（SOP），從明年起，申請公民身份被拒者將獲得相關部門告知被拒的原因，以及處理申請的期限。

他今日在國會下議院問答環節回應砂拉越政黨聯盟峇丹魯巴區國會議員拿督斯里羅哈妮的提問時說，內政部已根據《聯邦憲法》第15A條文，完成21歲以下的最新公民申請標準作業程序的整理，並於明年開始落實。

他說，政府是依據《1964年聯邦憲法公民身分規則》改進標準作業程序，包括申請者的福利，並重視現有公民的安全與權益。

“從2020年起，公民申請的完整處理期限為國民登記局3個月14天，內政部8個月。”

他說，內政部對《聯邦憲法》下其它公民的身分申請作出決定前，會逐案審查每名申請者提交的文件與資料，因此沒有具體的時間表，處理期限取決於案件需求，包括獲得警方的安全檢查報告。

針對羅哈妮提出設立特別委員會建議，阿茲斯查曼說，由於公民身分申請受《聯邦憲法》規定的聯邦政府管轄，目前無需設立獨立委員會來解決這個問題。

可委安華入閣 敦馬：屬卡迪個人看法

針對首相辦公室媒體與通訊顧問拿督卡迪耶欣認為首相可以委任人民公正黨主席拿督斯里安華擔任特別事務部長，首相敦馬哈迪回應說，這是卡迪耶欣的看法。

他於今日在國會走廊召開記者會說，馬來西亞有言論自由，所有人都能表達自己的看法。

“我會聆聽全部人的意見，但不是全部都會同意。”

“有內閣重組的意見，這是言論自由，你可以問你想要的，但我是否要回答，我則有自己想法，無需對任何人公布。”

詢及對合艾和平協議簽署30周年紀念聚會的看法時，馬哈迪說：“你在說著共產黨，可是，我才從韓國回來，可以回答與韓國有關的問題。”

至於對限制首相任期的修憲法案的看法，馬哈迪開玩笑地說：“我都94歲了，你（媒體）要我做首相到100歲嗎？”

在旁的掌管法律事務的首相署部長劉偉強表示，修憲法案會於今天提呈國會下議院一讀。