楊巧雙：設隊制定草案 明年杪呈殘障人法令

（布城3日訊）為更全面的維護殘障人士的利益，婦女及家庭發展部料會於明年12月在國會提呈《殘障人士法令》。

婦女部副部長楊巧雙說，雖然殘障人士認為這項法令起了醒覺作用，卻因為沒有人力及執法權，以致遵守與否都不會被罰款，從而認為缺乏效率，婦女部已為此而成立一支25人項目隊，針對修訂殘障人士法令探討。

更全面維護利益

她今日代表走訪東海岸水災區的副首相兼婦女部長拿督斯里旺阿茲莎出席在婦女部舉行的殘障人士休閑活動後透露，這支由各部門、專業團體、學術人員和非政府組織組成的隊伍，會於明年1月展開6個月的會議，並預訂於明年杪向國會提呈一項更全面的殘障人士法令。

“這支負責制定草案的隊伍，將會根據國會議員的意見來改善草案，然後呈交總檢察署審核，與各政府部門咨詢會議及巡回匯報。”

楊巧雙說，截至6月向福利局登記的殘障人士已有54萬9554人，當局希望殘障人士速向福利局登記。

她說，殘障人卡因為技術問題與打印機不足而延遲發出的問題，將在撥款到手後解決。

“殘障人可以憑此卡申請國家建設公司的特許卡，以享有50%的車費折扣，擁有此卡的目前已有9504人，但只有2738人是活躍用戶。”

另外，楊巧雙透露，國家基礎建設公司配合殘障人日慶典，將於本月7日至8日為殘障人提供免費服務，殘障人只要出示殘障人卡，就能免費乘搭捷運、輕快鐵和單軌火車。

此外，即起至周日，殘障人士也可以免費參觀國家博物院、國家畫廊，而國家科學中心則提供全年免費入場。