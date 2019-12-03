【國會】首相：民憂國安為前提 修 廢 法令須謹慎

（吉隆坡3日訊）首相敦馬哈迪說，政府必須在關注人民擔憂及不忽略國家安全的前提下，以謹慎態度修正或廢除某些法令。

他強調，由於馬來西亞的法律無法區分罪行輕重，政府因此認為不完整，但在決定修改或廢除前，必須展開全面的研究，以維護人民的權益。

他舉例說，警方會扣押涉及暴力事件的人，有些遭捕的人身上裝備炸彈或計劃殺死某人，但有些人只是跟恐怖分子合影，或在不知情的情況下捐給恐怖組織200至300令吉，這些行為都不會危及政府。

因此，馬哈迪今日在國會下議院部長問答環節中，回答希望聯盟昔加末區國會議員拿督斯里山達拉的提問時說，政府希望通過廢除或修正法令，讓現有法令更加完善。

完善現有法令

他說，這需要在國家權益和安全、基本人權需求以及人民所希望的公正原則之間取得平衡。

“但是，這需要深入及謹慎的研究，以達到良好治國和共享繁榮的目標。”

針對山達拉詢問政府在希盟宣言中承諾廢除一些法令的進展，馬哈迪說，政府已鑒定數項需要研究、修正或廢除的法令，包括《1948年煽動法令》、《1959年防範罪案法令》、《1984年印刷與出版法令》、《2012年國家安全罪行法令》及《2016年國家安全理事會法令》。

他說，政府通過相關部門，以及在總檢察署的協助下，採取相應行動。

“這顯示政府並沒有忽略承諾，反之，我們在決定修正或廢除某些法令之前，仔細研究有關法令的條文。”

他說，法令旨在保障人民權利、利益與安全，因此政府在修正或廢除法令時必須保持謹慎。

“例如，制訂與通過《2012年國安罪行（特別措施）法令》，是為了打擊危害公共秩序的顛覆性行為。”

“內政部方面，特別是警方認為，我國仍需要國安法令，以維護公共秩序與安全，以及打擊罪案。”

不過，馬哈迪說，部分人士可能會濫用法令而引起人民擔憂，而作為負責任的政府，政府需要關注人民的擔憂，同時不忽略國家安全的需求。