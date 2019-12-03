首相：優先關注 栽培STEM TVET專才

（吉隆坡3日訊）首相敦馬哈迪指出，馬來西亞必須優先關注科學、技術、工程與數學教育（STEM）以及技術與技職教育（TVET），以栽培這方面的專才。

“我國目前有44%學生選擇投入科學、技術、工程與數學教育領域，而政府的目標是於未來達致60%。”

他今日通過視訊在國家技術專才日（HPTN）開幕儀式上致詞時說，日本、美國和德國等先進國都非常強調科學、技術、工程和數學教育，這些國家也以技術與技職教育為栽培更多技術專才的主要教育議程。

他說，技術專才對先進國家的發展貢獻良多，如德國最大的十家公司中，以技術為主的公司便占了7家，價值達1700億令吉，包括資訊科技工藝、通訊、汽車。

因此，他希望通過國家技術專才日的各項展覽，讓人民接觸更多具有潛能的領域，尤其是技術及最新科技領域。

馬哈迪表示，我國技術專才也備受認可，有者在外國工作，譬如業務遍布全球的國家石油公司，便擁有許多汽油與天然氣領域的專才，這項成就能夠提高國家的收入。

“我們必須確保員工不斷提升，掌握最新科技，以便未來可以減少依賴外勞。我們別無選擇，只能提升及加強技術專才。”

由工程部長巴魯比安主持開幕的國家技術專才日，今明兩天在馬電訊大樓舉行，共有41個參展單位，為民眾提供有關技術與工程領域的資訊。

出席者包括工程局總監卡馬魯丁和TM one政府銷售主管阿末納茲里。