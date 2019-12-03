男童掉防洪池溺斃 父訴市會索償11萬









（巴生3日訊）一名12歲華裔男童今年初失足掉進巴生公主城的防洪池溺斃，死者父親不滿事發近1年，巴生市議會仍然沒有提升安全措施，通過馬華公民社會運動局向市議會發律師信索賠11萬令吉，盼借此提醒市議會做好安全措施，避免出現下一個受害者！

今年1月31日，名為陳偉翔的男童不慎掉進巴生公主城的防洪池而溺斃。死者父親陳真發今日透露，巴生市議會至今除未曾慰問其家人，也沒有提升防洪池的安全措施，令他非常失望，他為此決定發律師信給市議會，盼透過司法程序為愛兒討公道。

事發近1年未提升措施

陳真發今早在馬華公民社會運動局主任吳健南、馬華巴生區會婦女組主席鄭慧玲等領袖陪同下，前往巴生市議會提交律師信給市議會主席辦公室。

吳健南較後召開新聞發布會指出，在男童失足溺斃事件上，市議會確實存在著疏忽問題，沒有檢驗過防洪池，他指防洪池有別於一般的休閑湖，理應做足安全措施。

他說，防洪池的功能是蓄水，水位會有高低，所以就會出現安全問題。但據他的理解，公主城防洪池並沒有做好安全措施，警示牌也不足，未能做到將風險訊息傳達給民眾。

“我們要求市議會賠償1萬2000令吉喪禮費、10萬令吉創傷等賠償，以及書面道歉。”

不過，他強調，小死者家屬發律師信給市議會，重點並不是索賠，而是希望幫助到其他民眾，不希望再有同樣的悲劇發生，也借此提醒市議會盡快提升安全措施。

馬華巴生區會婦女組主席鄭慧玲指出，根據大馬測量與圖測局的圖冊，公主城防洪池占地7.899公頃，屬大型防洪池，然而警示牌卻寥寥無幾，而且有的警示牌字體已脫落，無法讓人看清楚。

她說，她有巡視過公主城防洪池，發現安全措施依然沒有提升，當地環境也很糟糕。

她建議，市議會應仿效一般公園的休閑湖築起圍欄，避免有人失足。

“我們很遺憾市議會至今還是沒有提升安全措施，讓人很失望，我們不希望再有類似發生，畢竟這是一條人命。”

出席新聞發布會者包括馬華公民社會運動局委員楊千篁、馬華巴生區會秘書符式利、婦女組副主席朱悅銘、哥打拉惹區會婦女組主席柯素春等。

市會公關主任：早已豎警示牌

巴生市議會公關主任諾菲查受詢時指出，市議會在男童溺斃事件發生前，已在該防洪池設立警示牌，促請民眾需註意自身安全。

她說，市議會接獲家屬的投訴後，會進一步探討防洪池的安全問題，包括是否需要增設警示牌、擴大警示牌讓更多人容易看到、圍起籬笆等。

“我會在今午的會議與市議會副主席艾麗雅商討此事，同時將質詢法律官員意見。”

她強調，民眾若知道該池是防洪池，就應該要特別小心，包括兒童和成人。

她說，正如前市議會秘書艾迪法依查所言，市議會已經設立警示牌，因此民眾若要在該池嬉戲，就必須為自身的安全負責任。

“防洪池禁止人們游泳、嬉戲和垂釣等活動，因此執法人員不時會巡邏，一旦有人違例，會充公垂釣工具。”