刀匪入屋打搶驚醒女屋主 得逞後“順手”駕名車逃







（江沙3日訊）疑似華裔巴冷刀匪駕豪華保姆車上門打搶，吵醒女屋主後要脅她交出貴重物品，逃走時順便駕走一輛名貴進口轎車！

數名疑似華裔搶匪昨晚乘坐豪華保姆車到敦善巴丹花園一所住宅行竊，手持巴冷刀入屋搶走一輛名貴進口轎車及一些貴重物品。食髓知味的匪徒事後原本轉到親善村繼續幹案，惟因打草驚蛇只能匆忙逃走。

沉寂了約6個月後和豐再次發生破門打劫案件，據了解，該批皮膚白皙的匪徒於昨晚7時許闖入敦善巴丹花園一所住宅打搶，當時男屋主出外打羽球，女屋主則留在家里休息。

手持巴冷刀的匪徒先破壞門外的電動門，再破壞大門鎖頭進入屋內翻箱倒篋翻找貴重物品，結果把在房內休息的女屋主吵醒了。

女事主被鎖進房間內

正當女屋主步出房門查看時，匪徒馬上用巴冷刀夾著其脖子，並以英語喝令她將家里所有貴重物品及現金通通交出，否則對其不利。

女事主只能乖乖就範，而匪徒得逞後也把女事主鎖進房間內，逃走時還“順手”駕走一輛名貴轎車。而驚魂未定的女事主，過後從房間窗口爬出屋外求救。(LSL)

吳海豐：有人目擊匪徒 乘黑色保姆車VQ777幹案

和豐自願治安隊長吳海豐表示，他接獲投報後前往事發現場查看，獲悉女事主遭劫走的轎車內留有一台蘋果手機，於是吩咐女事主嘗試鎖定手機的衛星定位，結果從衛星定位發現車子位於新沙叻天橋底下附近，他與警方馬上趕往該地點攔截匪徒。

“我們到達天橋時並沒有發現車子蹤跡，不過手機衛星定位仍停留在天橋一帶，有可能匪徒將該台手機丟棄在那里。”

他續稱，這班匪徒相信搶劫得手後準備前往親善村繼續幹案，惟在幹案時撬門聲過大驚動了屋內主人，匪徒只好匆忙逃走。

他透露，有人目擊匪徒幹案時乘坐的黑色豪華保姆車牌號碼VQ777。據其了解，有關車牌跟車子顏色及車款吻合，因此不排除匪徒使用盜竊得來的車子幹案。

“有人數日前看過這部車牌號碼的保姆車在事故花園一帶徘徊，我相信匪徒應該是外地人，我也已經通知了其他治安隊留意這輛車子的行蹤。”

幹案者疑為華裔

和豐警區主任凱占說，警方相信幹案者為華裔匪徒，目前正在加緊追查匪徒下落，以便緝拿歸案。

他指出，根據事主投報，有3名手持巴冷刀及戴口罩的匪徒於昨晚7時許闖入事主家，搶走一些貴重金飾、手表及數百令吉現款，而匪徒逃走時也劫走事主一輛名貴轎車。

他表示，匪車相信已駛出和豐範圍，幹案者相信都是外地人。警方將會加緊巡邏遏制罪案發生。

“我呼籲知情者可向警方提供線索，同時呼籲民眾多加留意住家四周情況，一旦發現來歷不明者需提高警惕及通報警方。”