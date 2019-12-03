專偷比特幣挖礦機 10男女落網





（北海3日訊）37歲華裔主腦聯合9名男女，專門偷取比特幣（Bitcoin）挖礦機，在警方調查3個月後，終于將他們逮捕歸案，並起獲28台比特幣挖礦機，約值8万4000令吉。

威北警區主任諾再尼助理總監今日在記者會說，警方在8月27日接獲投報，指位于威北柏淡店屋的閉路電視遭人破坏，當時投報者看見2名男子爬上樓梯潛入店偷走挖礦機。

他說，警方根据可靠情報，在除暴行動（Ops Cantas）和門戶行動（Ops Pintu）中，從9月至11月27日，在居林、雙溪大年及威省明察暗訪后，終于將10名男女嫌犯逮捕歸案。

他說，這組織由10人組成，共6名巫裔男子、2名華裔男子、印尼籍男女各1名。在錄取口供后，他們已承認与另外5宗發生在威北、威南、雙溪大年及居林的破門行竊案有關。

“其中37歲華裔男子是主腦，他擁有3項前科，亦是一名通緝犯。”

中間人落網

他說，該主腦已承認將挖礦機轉售給中間人，而中間人也已被警方逮捕。

“負責与主腦接洽的是29歲巫裔嫌犯，擁有16項前科。”

諾再尼說，市場上，一台比特幣挖礦機價值大約3000令吉，而黑市价格則200至300令吉。這批嫌犯首先將電源切斷，再潛入屋內或店內將挖礦機偷走。

警方已將嫌犯帶上法庭申請延長扣留7天至12月2日。警方援引刑事法典457條文（破門行竊）和427條文（蓄意破坏）調查此案。

挖墳工友扣留室自殺案 調查報告呈副檢察司

諾再尼說，警方已完成“挖墳工友斃命扣留室案”調查報告，今午會將調查報告提呈予副檢察司。

他說，29歲死者莫哈末法茲林證實于本月15日凌晨4時，在威北警察總部扣留室上吊自殺，警方根据標准作業程式展開調查，而家屬對警方的調查報告和解釋感到滿意。

警方已向50人錄取口供，包括死者的父親和哥哥，以及与死者同個扣留室的6名扣留犯。

