大馬銀行證人揭露 扎希夫妻2年狂刷卡130萬

（吉隆坡2日訊）大馬銀行高級副總裁楊英良（譯音）指出，大馬伊斯蘭銀行信用卡賬單顯示，前副首相兼前內政部長拿督斯里阿末扎希在2014年至2016年期間所持有的4張信用卡，曾進行35次付款動作，涉及總額達逾130萬令吉。

楊英良週一在主控官李敬發副檢察司的引導下，於庭上念出書面證詞時指出，阿末扎希使用本地支票來支付37次信用卡費用，但其中2張支票被退回。

他說，阿末扎希與妻子哈密達各持有2張大馬伊斯蘭銀行信用卡。

阿末扎希持有的信用卡為威世無限卡（Visa Infinite，尾號：0344）及世界萬事達卡（World Mastercard，尾號：1095）。

至於哈密達名下持有的信用卡則是阿末扎希的附屬卡，即威世無限卡（Visa Infinite，尾號：0419）及世界萬事達卡（World Mastercard，尾號：1137）。

“4張信用卡的綜合信用額度為25萬令吉。”

他披露，由於哈密達的信用卡芯片出現問題，因此，從在2015年3月17日起，兩張信用卡尾號0419及1137，被更換至尾號威世3337及萬事達3788。

“據我所知，根據銀行記錄，銀行沒有收到任何關於賬單的爭議，也從未收到持卡人未經授權交易的投訴。”

他指出，根據信用卡賬單，顯示信用卡的消費地點除了國內，還有國外消費，包括英國、香港、澳洲、越南、美國、台灣、意大利、阿聯酋、印尼、韓國等。

“其中，消費數額較大的信用卡是阿末扎希的妻子哈密達所擁有，她持有的附屬卡，即威世無限卡（Visa Infinite，尾號：0419），在志期2014年4月28日的月結單顯示，該信用卡曾在香港九龍灣精品大廠博柏利、大馬加影藥品點、澳洲首飾店施華洛世奇、時尚品牌LV等地方消費高達9萬5208令吉91仙。 ”

此外，根據證人的書面證詞，2015年6月28日的信用卡月結單，也顯示哈密達的威世無限卡（Visa Infinite，尾號：3337）在紐約消費約19萬2661令吉14仙。

現年58歲的楊英良是本案第10名證人，主要負責大馬銀行的信用卡授權管理以及欺詐行為控制。

楊英良說，根據4張信用卡的付款記錄顯示，大馬銀行在2014年1月至12月、2015年1月至12月和2016年1月期間，阿末扎希通過本地支票來支付信用開費用，總額為129萬6715令吉98仙。由於辯方律師還未進行交叉盤問，因此，楊英良週二將會二度上庭供證。