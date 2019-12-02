交局：暫不談品質認證碼 有兒童安全椅就不罰

（布城2日訊）明年1月起，只要駕駛者有使用兒童安全座椅，就不會被對付！

陸路交通局總監拿督沙哈魯丁說，陸路交易局負責執法，確定駕駛者是否有使用兒童安全座椅，而座椅是否有道路安全研究院（Miros）的品質認證二維碼則另當別論。

他說，陸路交通局將向道路安全研究院報告駕駛者是否購買有認證碼兒童安全座椅的事情。

他今日在“加強摩多執法隊”（UPB）執法行動的記者會會上，詢及大家庭是否獲得寬容處理時說，陸路交通局將根據標準作業程序來執法。

“一個家庭若有4名小孩，而車子只能放4張安全椅，我們將會根據標準作業程序來執法。”

沙哈魯丁指出，道路安全研究院二維碼及國際認證，旨在確定兒童安全椅的品質，同時確保適合使用。

有關後座安全帶的執法，他說，執法其實早已生效，但目前只著重於前座的執法，後座安全帶的執法仍處於宣導階段。

添38摩多加強執法

另外，沙哈魯丁說，陸路交通局為了加強交通違規的執法而增購38輛摩多，同時也探討在高速大道展開摩多執法，取締濫用緊急車道及其他違規行為的駕駛者。

他說，陸路交通局目前共有90輛執法摩多，加上上月移交的38輛，合共128輛，而執法車輛則有901輛。

“摩多執法可在塞車時有效執法，這也有助於提高駕駛者了解違規會被取締意識，避免違反交通規則。”

他說，摩多執法單位截至10月已發出6萬零290張罰單，包括不系安全帶8509張、闖紅燈2661張、使用手機1567張、不戴頭盔1481張、左邊超車838張、濫用緊急車道663張，以及雙線超車262張，其他違規行為的罰單則是4萬4309張。

“過去10個月，大道執法隊（UPLR）則檢查了4601輛車及發出2592張罰單，2105車輛受到對付。”

大道執法隊目前在柔佛州巴莪、雪蘭莪州龍溪和霹靂州新芒魏高速公路設有3個執法站，並將在怡保九洞設立一個負責操控執法的中央站。

沙哈魯丁說，執法目的是為了宣導，並非直接發罰單，若是直接發罰單，受對付的數據就更龐大。

他說，摩多執法率先於2015年在吉隆坡落實，開始時有20輛摩多，隨後增購70輛，並分配到全國各地執法。

出席者包括交通部長政治秘書拿督達蘭、副總監阿米諾和副執法主任納西爾。