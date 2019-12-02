前外長敗訴失金馬利國席 第10場補選將到來

（布城2日訊）聯邦法院維持選舉法庭裁決，外交部前部長拿督斯里阿尼法在第14屆全國大選的金馬利國會議席勝選無效；這也意味著，金馬利國會議席將迎來另一場補選。

據馬新社報道，以聯邦首席法官丹斯里東姑邁潤為首的聯邦法院五司，一致駁回阿尼法針對選舉法庭判決所提出的上訴。

東姑邁潤聲稱，選舉法庭法官的裁決並沒出錯。由於上述選舉過程中存有差異，並且有不遵守選舉條例的現象，這影響了投票結果。

另外4名法官包括馬來亞大法官丹斯里查哈拉、沙巴和砂拉越大法官拿督斯里黃達華、聯邦法院法官拿督羅哈娜和拿督納麗妮。

撤銷選舉成績

今年8月16日，選舉法庭宣判阿尼法在第14屆全國大選中勝選無效，並撤銷該國會議席選舉成績。

來自沙巴民族復興黨的拿督卡林布章於今年6月18日入稟法庭，挑戰代表國陣出征金馬利國會選區的阿尼法的獲勝成績。

阿尼法在第14屆全國大選以156張多數票，擊敗卡林布章和民望黨候選人嘉法依斯邁，成功捍衛金馬利國席。

阿尼法當時得票1萬1942張，卡林布章則是得票1萬1786張，嘉法依斯邁得票1300張。

阿尼法也在去年9月退出巫統，成為獨立的議員。

阿尼法：不驚訝

針對聯邦法院的判決，阿尼法受詢時聲稱，他並不驚訝聯邦法院有此判決。

他表示，他尚未決定是否要捍衛已出任了20年國會議員的金馬利國會議席。

他強調，他抱持開放的態度。

選委會：接獲通知後60天補選

（布城2日訊）選舉委員會主席拿督阿茲哈表示，隨著聯邦法院維持選舉法庭裁決金馬利國會議席選舉無效，選委會將會在接獲通知的60天內舉行國席補選。

他說，選委會在接獲通知後，需在不少於4天及不超過10天內商討補選日期。選委會將採取必要行動，避免不遵守選舉條例的事件影響選舉成績。

他提到，負責培訓選舉人員的選舉學院已受促關注這一點。第14屆全國大選後的9場補選，並沒出現選舉人員違反選舉條例的指責。