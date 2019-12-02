國會史上首見 為PCMC法案總結 藍卡巴將當一天部長

（吉隆坡2日訊）負責研究《2019年獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）法案》的國會法案事務特別委員會主席——民主行動黨武吉牛汝莪區國會議員藍卡巴星，將於明天負責在國會下議院進行總結的工作，而掌管國會事務的首相署部長拿督劉偉強的形容是，藍卡巴星將猶如“一天部長”。

劉偉強於今日在國會走廊召開記者會說，藍卡巴星將於明日在下議院提呈尋求通過IPCMC法案的動議，並為這項動議進行總結，同時回應國會議員們的問題。

動議向來是負責的部長進行總結，而由國會議員為提呈動議及進行總結，則是馬來西亞國會史上第一次。

他說，解釋尋求通過IPCMC法案動議的程序時說，只要議長接納藍卡巴星提呈的動議，就會開放讓國會議員們參與辯論。

“總結工作由特委會主席將會負責，他會像個'一天的部長'。”

“在新馬來西亞，這是第一次發生。”

劉偉強說，上週由藍卡巴星提呈的國會特委會研究IPCMC法案報告提出37項建議，對原本政府草擬的法案進行修改，而政府接受了大多數的修改。

“IPCMC法案由我於今年7月在國會下議院提呈一讀後，獲得24項修改法案的建議，而IPCMC特委會在研究法案二讀版本後，再提出13項建議。”

劉偉強說，IPCMC法案動議能否通過胥視221名國會議員（不包括週一宣布將舉行補選的金馬利區國會議席）否要接納及通過這項動議。

他不排除這項動議會有被否決的可能性，因此呼吁民眾於明天以前，以電郵、撥電話或傳簡訊，向自己的國會議員表明對IPCMC法案的立場。

“我希望所有國會議員都會來，參與辯論，提出建設性的看法。至於支持或不支持這項動議，那是他們的民主權力。”

劉偉強說，動議一旦通過，他就會代表政府尋求接手這項動議，然後直接尋求二讀通過，跟著進入三讀的委員會階段。