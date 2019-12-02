劫霸市內金店 獨行鎗匪掠5盤金飾













（亞羅士打2日訊）一名匪徒戴著頭盔，提著運動包進入一間霸市內金店後，從包內取出長鎗掛在胸口，再利用斧頭火速在約2分鐘內砸破金飾柜台玻璃，搶走5盤金飾。

這起事件發生於今日傍晚約7時30分，發生在亞羅孟古都的Mydin霸級市場。相信匪徒看準穆斯林祈禱時間，霸市內顧客少，就無視店員和保安存在，大搖大擺走入霸市內。

匪徒身材肥胖，身穿白色長袖衣和黑色長褲，戴著白色頭盔和臉上戴著黑色遮陽鏡，穿手套提著一個運動包。

據店內電眼錄像顯示，匪徒進店後將運動包放在地面，從包內取出一把長鎗掛在胸前，隨後不理會警鐘響起，用斧頭砸破櫃檯玻璃。

同日第二宗劫案

匪徒將大量金飾全裝入運動包後，棄下斧頭在現場，逃出霸市外騎摩多逃跑。

案發時，多名店員和顧客見狀後，紛紛在不遠處圍觀，一些人則利用手機錄影。期間也有保安試圖靠近，但相信因匪徒手持槍械而不敢輕舉妄動，免得傷到無辜民眾。

據悉，今午在玻州亞婁也發生金舖被打搶案，依據匪徒身形和幹案手法不排除是同一人。至於這兩起案件是否有關聯，以及匪徒所持的散彈槍是否是真鎗，有待警方調查。

無視警鐘大響 匪持斧狂砸櫃

金店女店員諾麗絲達（26歲）受訪時透露，該店昨日才經營滿一年，事發時只有她和57歲老闆娘陳淑虹在店內。

她說，匪徒一走入店就口操馬來語說：“這是打搶”，而她們就趕緊跑入店內和按響警鐘。

她指出，匪徒很兇猛的拿著斧頭不斷砸破玻璃，並取走了5盤手鏈和項鍊。

警方接獲投報後趕抵現場展開調查和搜證，吉州總警長拿督再努丁也到場了解情況。