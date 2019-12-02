【國會】首要維護國家主權 防長呈國防白皮書





（吉隆坡2日訊）馬來西亞第一份《國防白皮書》，今日由國防部長莫哈末沙布提呈國會下議院。

這份主題為“一個安全、有主權及繁榮的馬來西亞”的國防白皮書，就政府對國防的立場作出解釋，並提出戰略觀點並概述國防框架，以確保國家安全，區域穩定與安全。

末沙布在國防白皮書中指出，馬來西亞坐落於東南亞的心臟地帶，一側是南中國海和太平洋，另一側是馬六甲海峽和印度洋，但通過陸路將東南亞和歐亞大陸連接在一起，因此，既是一個海洋國家，也是一個內陸國家。

“馬來西亞因為這一獨特的地理位置，在連接亞太地區以及印度洋地區以實現共同繁榮的工作，扮演重要的領導角色。”

因此，國防白皮書闡明，從長期角度來看，馬來西亞將強化本身作為一個具有陸地根源的海洋國家（Negara Maritim）地位，且具有潛力成為連接亞太區域及印度洋區域的關鍵橋樑，並享有共同利益。

與此同時，維護和平則是馬來西亞武裝部隊的主要角色，時刻準備應對所有武力沖突，在面對外在威脅時捍衛國家主權、領土完整及國家利益。

國防白皮書也包含了在第12及第13個大馬計劃期間，未來10年（2021至2030年）的國防政策方向，當中的重點包括，馬來西亞將通過建立良好外交關系，及根據公信力合作關系策略，強化國防。

此外，馬來西亞也將配合本身作為中等國家（Negara Kuasa Pertengahan）的利益與願景，繼續扮演促進區域穩定、國防地位及安全課題的角色。

末沙布指出，鑒於不確定的安全環境，維護國家利益、主權與領土的完整也成了國防部的首要任務，因此，讓馬來西亞成為一個安全，擁有自主權與繁榮的國家，也是國防白皮書的主要目標。他說，國防部白皮書概述如何發展馬來西亞國防衛隊的擁有5個主要特點的計劃，即：國防衛隊的團結，合作，以技術為基礎，在東西馬同時運作的能力，以任務為導向。

5計劃發展國防衛隊

“這支防禦性的前線部隊具備綜合性，敏捷與集中的特色，能夠對國家防衛的所有威脅作出反應。”

末沙布說，作為熱愛和平並希望與所有國家保持友好的中立國家，馬來西亞將致力通過包容性國防外交舉措，進一步加強可靠的夥伴關系。

他說，馬來西亞可以通過國防外交，與擁有共同目標國家統一力量及資源，以實現國家安全，區域穩定與和平。

“國防白皮書也制訂政府實施國防部改革的計劃，並確保穩定且可持續的融資，以保障國防能力的規劃及良好的採購運作，並引領國防工業成為國民經濟的催化劑。”

他希望，國防白皮書之下的所有計劃，能夠通過最佳的治理方式，以高效，可接受性且可靠性的方式獲得成功落實。

國防白皮書內容缺細節 希山失望又擔憂

對今日提呈國會的《國防白皮書》，前國防部長兼森波浪區國會議員拿督斯里希山慕丁以國防白皮書內容缺乏細節，沒有細談國防部未來10年的措施與方向等，表示感到失望及擔憂。

他在國會走廊受詢時說，由於國防白皮書中許多內容已在前朝政府時期提呈，有許多不足之處，譬如有關退伍軍人部分只有五個段落。

他說，國防白皮書有關國防資產方面也只提及願望清單，卻沒有闡明如何及何時取得有關資產。

“國會議員雖然獲得辯論白皮書的空間，但要辯論未來10年國家安全問題，時間過短。”

“若希盟政府不能在當權兩年內執行，要如何讓人民相信他們能在未來10年做到。”

針對昨天在加影舉行的《合艾和平協議》簽署30周年紀念會，希山慕丁認為，那是錯誤及危險的。

他表示，前馬共總書記陳平骨灰被帶回國，內政部聲稱不知情，但這事件將觸動在戒備時期失去家人的家屬情緒。

“我擔心，此事若不與利益相關者商討，就這樣進來，而內政部對所發生的事又不知情，這會發生什麼事情？類似這樣的集會是在玩火。”

“身為內政部前部長，這是我非常關注的事。不要玩弄民眾的情緒，若你允許此事發生，請跟民眾講解，以便他們不會有錯誤觀念。”

至於人民公正黨主席拿督斯里安華和署理主席阿茲敏和好是否好事，希山慕丁說，這對公正黨有好處，但那是公正黨的黨內事務。

“我更關注的是自己的政黨，巫統和國陣。”