【2018年第二系列總稽查司報告】總稽查司：沒遵守規則 政府單位錯誤仍多

（吉隆坡2日訊）總稽查司拿督聶阿茲曼聲稱，在向各政府部門、機構與州政府展開稽查後，總稽查署發現各單位依然犯下種種的錯誤，如混亂支付方式、差強人意的工程合約管理、沒符合要求的工程、供應與服務、浪費資源、及在資產管理與鳩收政府收入上，有欠理想的管理表現。

他提及，上述弱點是因為各部門在落實各項計劃、活動與工程時，沒遵守政府所制定下的規則，同時也沒持續與深入監督承包商等的工作進展，缺乏妥善管理計劃的經驗，也缺乏管理每項計劃、活動與工程所帶來的效應或沖擊。

他在有關報告內發表獻詞時表示，在完成稽查及接獲相關單位解釋後，總稽查署在《2018年第二系列總稽查司報告》里提出58項建議，以改善被鑒定的弱點。

他提到，截至8月30日，該署已完成113個聯邦機構的2018年財政年財務報表的稽查工作，當中99個財務報表“過關”，沒特別意見；6個含“特別強調事項”也沒特別意見、只對8份財務表報保留意見。

99聯邦機構財表過關

總稽查署也有針對35個財務報表定案，同時也未接獲2份財報。該署是根據指南，對上述單位展開稽查工作，稽查範圍包括備忘錄、評估風險及審計證據、與管理層溝通、抽樣調查等。總稽查署同時也完成了12項聯邦政府及21項州政府的績效審計，涵蓋領域包括項目管理、活動、建設、升級、維修及收入管理。

該署也完成了7間政府相關公司、與9間州政府相關公司的稽查工作，涵蓋公司管理、活動管理及公司財務表現，並對部門、局、機構及州政府公司的活動提出了57項建議；43項建議針對政府公司及聯邦政府機構的管理，及132項針對部門、局、機構及州政府公司的活動管理。

上述稽查報告內容都已上載至總稽查署官方網站，供公眾下截查閱。至於州政府階段的總審計司報告將在各別州議會提呈後，才會上載到官網上 http://www.audit.gov.my。