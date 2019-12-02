【阿末扎希控挪用基金案】辯方律師：支票非手寫簽名 無法確認簽署人身分

（ 吉隆坡2日訊）代表前副首相兼內政部長拿督斯里阿末扎希的辯方律師鄭寶德主張，根據大馬化學局文件調查者的報告，阿末扎希持有馬來亞銀行的2張信用卡及1張簽賬卡的賬單中，所接收的6張本地支票使用的署名是印章而非手寫簽名，因此無法確認支票簽署人的身分。

今日在阿末扎希被控47項挪用基金會款項案件的審訊，鄭寶德在庭上提呈上述化學局的調查報告，並根據相關報告，盤問本案第9證人馬來亞銀行副總裁阿諾普星。

阿諾普星今日在庭上也宣讀大馬化學局報告所作出的總結。

報告指出，由於相關有質疑性的支票，顯示發出支票人的簽名是與印章相似，因此報告認為相關簽名是印章而非手寫簽名。

報告點出文件編號為Q31-A、Q32-A、Q33-A、Q35-A、Q37-A、Q38-A及Q39-A並非手寫簽名。

證人阿諾普星隨後也證實，相關文件編號與馬來亞銀行其中接收的6張支票相同，惟他無法確認阿末扎希在知情下，蓋章通過相關支票。

報告也指出，相關受質疑的印章簽名中，在書寫特徵上與手寫簽名的“S”標本有相似之處。

相關報告志期為2019年2月28日，由大馬化學局文件調查者西蒂諾瑪絲麗哈所準備。

鄭寶德今日在交叉盤問階段，詢問證人阿諾普星，馬來亞銀行接收的6張本地支票是否與上述報告的文件編號相同，證人表示同意。

現年46歲的阿諾普星也是馬來亞銀行管理欺詐和爭議的主任，他今日二度上庭供證。

不過，鄭寶德主張馬來亞銀行接收的6張支票，其實是阿末扎希前助理瑪茲麗娜蓋章，阿末扎希並不知情，證人表示不知道，無法下判斷。

阿諾普星二度供證

阿諾普星也在庭上核對相關支票的原版，並指出自己是首次看到原版支票。

阿諾普星日前念出的書面證詞指出，阿末扎希持有2張信用卡及1張簽賬卡的賬單中，馬來亞銀行共接收了8張本地支票，總額為6萬5321令吉83仙。

另外，承審法官科林勞倫斯較早前暫定本案在12月3至5日續審。

本案被告阿末扎希也是巫統主席，他一共面對47項控狀，包括12項在刑事法典409條文下被控的失信、8項2009年反貪污法令16(a)（B）條文下的貪污指控及27項2001年反洗黑錢和反恐融資法令4（1）（a）下的洗黑錢指控；作為Akalbudi基金會信托董事的阿末扎希涉嫌使用基金會的金額來支付信用卡費用。