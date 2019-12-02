檳華百年校慶校友榮譽榜 何強贊鄭泳潔上榜

（檳城2日訊）為迎接2020年3月8日檳華創校100週年慶典，檳華校友會主辦“檳華百年校慶-校友榮譽榜”，以表揚世界各地的傑出檳華男女校友，共有29位精英校友入榜，包括佳景集團創辦人兼董事經理拿督何強贊及榮科技集團執行董事拿督鄭泳潔。

檳華校友會副會長鄭泳珠今日在記者會說，檳華校友榮譽榜是去年9月1日開始接受提名，在今年5月31日截止時，共有78位校友獲得提名，但只有29人或40%入榜。

明年3月7頒獎禮

她說，入榜者分別來自馬來西亞、新加坡、美國、英國、菲律賓、中國及香港，他們在各自領域中都有傑出的表現與貢獻，並將受邀出席在明年3月7日舉行的頒獎禮。

她說，檳華校友榮譽榜是檳華創校以來，首次主辦的校友表揚盛事。為讓此項目更具公信力，工委會特邀請世界知名人士出任評委，並為榮譽榜甄選出符合資格的卓越校友。

“這17位評審主要來自海內外聞名的各界精英分子，包括教育家、企業家、銀行家、經濟學家、音樂家、社會政治活動家、作家及慈善家，評審分別以個人成就、個人影響力、對社區的影響及檳華的影響或關聯對提名者進行評分。”

“檳華校友榮譽榜主要分5個組別，包括學術與專業（有12位入榜）、藝術、文化與體育（有7位入榜），企業與創業（有6位入榜）、領導與行政（有4位入榜）及社會服務與慈善公益（從缺）。 ”

社會服務慈善公益組從缺 溫佩玓：行善者低調所致

檳華校友會會長溫佩玓說，在社會服務與慈善公益組別中會有從缺的原因，不僅是因為所呈上的名單本來就較少人，而她認為可能其原因或許是他們都很低調。

“在入榜者中，也有兄弟組合或姐妹組合獲選，就如鄭敏盛醫生與鄭敏展醫生是兄弟，而何綺月醫生與何綺年校長則是姐妹。”

檳華校友榮譽榜名單及詳情將上載到www.pcgshalloffame.com。