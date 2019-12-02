半裸秀紋身展覽會惹爭議 旅遊部促調查

（吉隆坡2日訊）2019年馬來西亞紋身展甫落幕，網上流傳數張模特兒半裸紋身照惹議。旅游、藝術及文化部副部長峇迪亞強調，該部的確發放准證允許舉辦2019年紋身展覽會，但沒批准在大會上進行任何裸露的演出。

“政府沒有為這個半裸露的表演進行任何批準，政府批準任何裸露性質的活動也不太可能，因為這不是大馬的文化。”

他在國會下議院回應巫統馬蘭區國會議員拿督斯里依斯邁的附加提問時表示，同樣的紋身展覽會曾在沙巴亞庇舉行過3次，分別為2015年、2016年及2017年。“當時沒有發生這樣的事，這並沒有反應大馬有禮貌及得體的形象。”

峇迪亞表示，只要警方完成他們的調查，旅游部就會公布更多詳情。

另一方面，隨著2019年馬來西亞紋身展出現半裸場面引起熱議，旅游、藝術及文化部已指示旗下機構馬來西亞會展局（MYCEB）調查此事。

旅游部長拿督莫哈末丁可達比說，紋身展並非首次在馬來西亞舉行，自2015年以來沒發生類似事件及沒在大眾面前展示。

他今日發文告說，據他了解紋身展是以閉門方式舉行，惟已有違禮儀，他已指示馬來西亞會展局調查此事。

警召主辦方問話

“主辦國際活動對國家旅游業而言是好的，但並非以這樣的方式舉行，它沒展示馬來西亞體面及有禮儀的真正面貌。”

莫哈末丁可達比說，旅游部不曾批準半裸秀的活動。

“旅游部不可能批準具不雅元素活動的申請，因為那並非馬來西亞的文化，更何況大部分人民信奉伊斯蘭。”

“我們將等待馬來西亞會展局的完整調查報告，若證實他們抵觸條例，我們毫不猶豫採取法律行動。”與此同時，馬來西亞會展局今日在文告中指出，此文身展的主辦方已在今早被警方傳召問話。

“馬來西亞會展局是在審查了所有相關文件以及州和地方當局的相關批準後，支持舉辦2019年馬來西亞文身展。”

該局指出，為了讓活動獲得批準，主辦方必須遵守所有的條款和條件。該局表示，如果主辦方違反條款，如現在所發生的事件，該局有權撤回任何形式的支持。

宗旨為展示傳統現代紋身工具

根據馬來西亞紋身展官網，手套生產公司Koiyak Gloves是2019年馬來西亞紋身展的主要組織者和贊助者。

資料顯示，邀請來自世界各地的紋身業者和愛好者參與，並展示所使用的傳統與現代的紋身工具，是這項紋身展的宗旨。

紋身展的早鳥一日票收費為60令吉，三日票收費為150令吉；普通一日和三日票的票價則分別為70令吉及180令吉。

在社交媒體流傳出現在2019年馬來西亞紋身展的半裸紋身照後，隨即引來網民的熱議，並促請當局調查此事。

網民也紛紛在社交媒體留言，包括要求部長給予回應；有者表示這就是選擇無知領導者的後果；有網民質疑，若非旅游部主辦，活動單位哪敢以馬來西亞紋身展作為活動名稱。

也有網民指這紋身展明目張膽違反國家憲法，不尊重穆斯林。