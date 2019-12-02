【2019年大馬紋身展】模特兒半裸紋身照惹議 旅遊部長：沒批准





（吉隆坡2日訊）2019年馬來西亞紋身展甫落幕，網上流傳數張模特兒半裸紋身照惹議。旅游、藝術及文化部副部長峇迪亞強調，該部的確發放準證允許舉辦2019年紋身展覽會，但沒有批準在大會上進行任何裸露的演出。

“政府沒有為這個半裸露的表演進行任何批準，政府批準任何裸露性質的活動也不太可能，因為這不是大馬的文化。”

他在國會下議院回應巫統馬蘭區國會議員拿督斯里依斯邁的附加提問時表示，同樣的紋身展覽會曾在沙巴亞庇舉行過3次，分別為2015年、2016年及2017年。“當時沒有發生這樣的事，這並沒有反應大馬有禮貌及得體的形象。”

峇迪亞表示，只要警方完成他們的調查，旅游部就會公布更多詳情。

另一方面，旅游、藝術和文化部長莫哈末汀也表示將對付主辦單位，並要求其屬下機構立即徹查此事。

莫哈末汀發文告說明，此紋身展不是首度在馬來西亞舉辦，但過去在沙巴沙巴舉辦時，從未發生過類似的半裸事件。

他已下令隸屬旅游部的馬來西亞會議展覽局(MyCEB)徹查此事。

“據我理解，它是閉門舉行，但是違反了禮儀。”

他說，當局將會等待MyCeB的完整調查報告。一旦發現主辦方違反既有規定，將毫不猶豫地採取法律行動。”

根據《當今大馬》報導，旅游部辦公室向媒體表示，警方已傳召紋身展主辦方問話。

2019年馬來西亞紋身展日前在11月29日至12月1日於吉隆坡會議中心（KLCC）舉行，參與者來自多達40個國家。

根據主辦方網站，這是紋身展多年在沙巴舉行後，首度在吉隆坡舉行，旨在邀請世界各地的相關業者和愛好者參與，展示傳統與現代的紋身藝術和器具。