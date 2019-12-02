許廣城：問題若不解決 罷拖將延燒至全國













（大山腳2日訊）不滿只有原廠才能在5年保修期內為新車進行保養及維修工作而展開的罷拖行動越演越烈，或將延伸至全國各地展開！檳威修理車廠商公會主席許廣城說，該會展開的罷拖行動已經獲得總會屬下8分會支持，若問題無法解決，其他屬會將跟進展開罷拖行動。

他所指的8個屬會是吉玻、森甲、雪隆、柔佛、霹靂、東海岸、沙巴及砂拉越屬會。第二站行動應該是由詩巫車輛修理同業公會發動。

許廣城也是總會副會長，他今日在記者會上說，總會一直有向國家銀行及相關部門進行交流，以商討會員們面對的問題，但至今都沒有下文，問題依然無法解決，所以才有今日的罷拖行動。

他透露，昨日檳州首長的政治秘書有聯絡他了解罷拖事情，而他目前等待對方給予回覆，若問題能獲得解決，罷拖行動就會結束，否則就會繼續進行。

更多屬會加入行動

“有很多屬會已經開會，如果我們這一次的罷拖行動能幫助解決問題，那麼其他屬會就不會展開罷拖行動，相反地，若問題還是沒有解決，其他屬會就會展開行動。”

許廣城也指出，昨日雖然檳威有發生車禍，但沒有引起交通阻塞，至於今日，截止上午，沒有接到車禍的通知。

截至今早，共有約70輛會員的拖車停放在柔府一空地參與罷拖，他相信參與罷拖的拖車會增加，尤其是非會員的拖車。

促各造重視問題

許廣城說，該會針對只有原廠才能在5年保修期內為新車進行保養及維修工作感到失望。在最近的會議上通過幾項議決，包括敦促政府、國家銀行、馬來西亞競爭委員會、消費者協會和陸路交通局協助解決這問題。

他說，在人工成本和零件折扣方面，保險公司和大馬普險公會給予原廠和授權維修車廠的待遇也存有差異。

此外，該會也敦促相關部門，實施只允許陸路交通局認可的車間修理拍賣報廢汽車的規定，確保修理工作按照陸路交通局的規範進行。

今日出席記者會者逾200人，該會會員也在交上執勤熒光衣和證件給公會保管。

張元保籲更多公會加入罷拖

詩巫車輛修理同業公會張元保市議員呼籲全馬11個修理車商公會，站出來支持檳威修理車廠商公會發動的罷拖行動。

他希望國家銀行、保險公會等相關部門，盡快協助他們解決問題，如果問題無法解決，他們會在下週在報章上刊登文告。

保險政策欠透明

另外，前任總會長兼顧問拿督褚炳發說，保險公司缺乏透明化，希望保險公司的政策要改善。同時也希望估價公司要獨立及專業性，不要偏袒保險公司。

會上，車主游通隆（52歲，Grab車司機）說，其轎車之前被撞損壞一點，因為有保修所以送去原廠維修，但原廠卻說需要一個月進行維修，一個月也不能確定能不能修好。

他說，本身是靠車賺吃，轎車只是損壞一點，原廠卻需要一個月的時間維修，若將轎車送進原廠維修，那麼他就無法工作，對他非常不公平。

檳首長吁業者各造 談判共商雙贏方案

（檳城2日訊）檳威修車廠業者即日起至下週一展開“罷拖”行動，檳州首席部長曹觀友吁請業者及相關各造回到談判桌上，共商雙贏方案。

曹觀友今日在記者會上受詢時說，州政府事前並未被告知修車廠商因不滿保修期新車一定要送回原廠維修而展開罷拖行動。他是透過媒體才獲知此事，州政府已馬上聯繫陸路交通局、貿消部了及業者解情況。

曹觀友對於修車廠業基於只有原廠才能為車齡5年內轎車保修政策的不滿，表示理解。但他認為，罷拖行動並不會帶來正面及對業者有利的結果。

他指出，若罷拖期間發生交通事故，無人拖車，現場清理工作將受影響，州內交通恐被打亂，也會影響民眾安全使用道路。

曹觀友希望相關當局關注此事，並呼吁修車廠業者以廣大民眾利益為重，檢視罷拖行動，一同回到談判桌上，和氣解決問題。

向修車廠商資料收集 鄭來興：當局著手協調

檳州首席部長政治秘書鄭來興也指出，當局目前向主導“罷拖行動”的檳威修理車廠商公會收集資料，以著手協調該會不滿只有原廠才能在5年保修期（Warranty）內，為新車進行保養和維修工作政策。

在此事解決的過度期，他籲請該會暫緩“罷拖行動”，避免引起消費者混亂和出現交通堵塞的隱憂。

他昨天也在臉書籲請相關業者在爭取贏局前，先暫緩“罷拖行動”。

“這方面關係業者與數執法單位如國內貿易與消費人事務部、陸路交通局、保險公司以及國家銀行，該公會是的要求很簡單，只希望政府部門介入解決，該公會願意回到談判桌上。”

他說，北馬區的其他州屬業者，並沒有面對此事或參與罷拖行動。

他也向檳城大橋公司了解情況，獲悉該公司有委托汽車原廠代理處理，並沒有面對新政策問題。

貿消部增設投訴平台

國內貿易及消費人事務部部長拿督斯里賽夫丁辦公室主任李文興受詢時證實，國內貿易及消費人事務部在此課題上，有一部分維護消費人的責任，所以也增設一個WhatsApp平台019-2794317供消費者投訴。

他說，檳州貿消部也向賽夫丁辦公室提呈“罷拖行動”調查報告，源頭是業者不滿保險公司施加只限授權車商如EON、Perodua等原廠條件感到不滿。

“報告也指這課題涉及多方，包括國行屬下的保險公司、陸路交通局與PIAM等，要參與拖車服務的公司，必須向陸路交通局登記。但這方面並非貿消部的管理權限範圍，貿消部僅以‘消費者保護法’參與這課題的日後會議。”

他強調，貿消部認為，陸路交通局與國行應就此課題，展開討論會議。