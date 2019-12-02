吉中潮州會館歌唱爭霸 許偉勝《變臉》奪冠







（雙溪大年2日訊）來自高淵港口的歌唱比賽常勝軍許偉勝，以一首《變臉》摘下吉中潮州會館主辦的全國華語歌唱公開爭霸賽冠軍，贏走2000令吉現金獎。

這項歌唱賽昨晚在明修善社舉行，亞軍、季軍、殿軍及第五名，分別由黃承恩、陳泳錥、孫藝綾與林奕辰奪得。

吉中潮州會館會長許漢宏說，當晚比賽也為該館籌募活動基金，該館的大鑼鼓隊每年需2萬令吉經費。

“希望州政府、聯邦政府可給予本會館經濟資助，讓我們可以繼續舉辦各項文化活動。”

他說，該會館立足於先賢們奠定的基礎，繼續維護和發揚先賢留下的精神，敦睦鄉親，進而探索和開拓未來，強化會館作為一個民間團體的社會角色，以發揚潮州傳統文化的價值與力量。

“我們以潮州大鑼鼓為主，元宵佳節為輔，傳承及發揚潮州文化。”

儀式上，大會邀請永久名譽會長鍾裕水、常務顧問拿督馬興中局紳、拿督許慶榮局紳，以及拿督斯里陳炳良（由林雙福代表）主持頒獎。該比賽也獲得雙溪大年著名酒樓新龍鳳海鮮冷氣酒家，及康瑜娛樂機構協辦。

工委會主席蘇國強贈送紀念品給3位評審蔡勝安、郭晶麗及陳旭輝，贊助商R3R市場有限公司代表翁翠鑾，則頒獎給榮獲最佳服裝獎的黃承恩及最佳台風獎得主蔡開麗。

出席者包括總務張瑞強、財政翁麗茱、婦女組主席蘇美姬及青年團團長莊凌義等。