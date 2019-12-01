【鄭錦昌追思會】 王駿：圓昌哥心願 長眠地建紀念館







（吉隆坡1日訊）“粵曲王子”鄭錦昌（昌哥）11月29日逝世，享年77歲。昌哥生前深受後輩尊敬，他的離世讓不少後輩、演藝圈朋友感到不捨。在資深藝人王駿號召之下，週日晚上8時15分左右在昌哥靈堂舉辦追思會。

王駿指昌哥生前曾透露，待他百年歸老之後，將其住家改建成紀念館，王駿不想昌哥最後一個心願落空，於是聯繫資深演員吳金英，讓她將昌哥的心願轉達給富貴集團創辦人兼董事經理丹斯里鄺漢光，而對方已答允在昌哥的長眠地建立一個專屬紀念館。

近百多山水和HVD高層、藝人、導演、監製工作人員及歌手出席。本地樂壇大姐江夢蕾、當年HVD一姐林秋燕及陳美娥、視後林奕廷、視帝溫紹平、余麗莎、後輩劉銓盛、邱紫君、鍾國強、謝玲玲、賴冰霞、姚乙、曾秀玲、甘家旗、鄭棋源、陳沛江、劉冠伸、蕭依婷、張詠華、王雪晶等等。

追思會一開始先播出15分鐘講述昌哥生平短片，王駿看完後有點哽咽，並強調今晚是用喜悅的心情來歡送昌哥，因為他已經脫離痛苦，“他不需要每星期受苦洗腎，再經歷那段辛苦的日子。”

跟昌哥情同兄妹的謝玲玲，被邀點昌哥生前點滴時雙眼通紅，更哽咽得說不出話來。林秋燕在追思會進行中到場，她表示有兩個遺憾，分別是近年沒有跟昌哥吃飯，另一個是她和昌哥合作4部戲，第一部戲《城市妙人》跟昌哥黎明姨合作，她找人幫她儲存該片，可惜不成功。

江夢蕾感謝他對大馬演藝圈的付出，“昌哥曾說希望後輩以他為榜樣，把事業做到有成就，昌哥不只演技好，唱歌也很棒，昌哥是我們馬來西亞的驕傲。”