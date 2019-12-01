2賊開燈行竊 砍傷頑抗青年





（打巴1日訊）兩名竊賊半夜入屋幹案，毫不畏懼地打開房內的燈光偷竊，結果屋主的18歲兒子被吵醒並與竊賊搏鬥。過程中，屋主的兒子被砍傷右手，竊賊在偷走一台電腦及手機後，坐上一輛邁薇轎車匆匆離開。

這起偷竊傷人案於今日凌晨2時20分，在打巴萬嶺新村一間住家發生。

屋主胡福明告訴記者，當時家人都在熟睡中，竊賊潛入家中後，先行進入兒子的房內行竊，進入房內的竊賊毫不畏懼地將燈光打開，“光明正大”地開始行竊。

“兒子被吵醒後大聲詢問竊賊在幹什麼，一名手握巴冷刀的竊賊隨之砍向兒子的頭部，兒子用右手擋著利器，被嚴重砍傷後的他仍追著竊賊到客廳，一邊大喊打劫，一邊把電風扇扔向竊賊，試圖阻止他們。”

胡福明說，他被兒子與竊賊搏鬥的聲音驚醒後，馬上沖出房門給予兒子援助，竊賊眼見事蹟敗露，馬上坐上停在外頭的轎車離開。

“當時我與兒子追到屋外，竊賊開車欲撞向我們，幸好我們及時避開了，隨後我便開車送兒子到打巴醫院急救。由於傷勢過於嚴重，醫生建議我將兒子送到安順專科醫院，為他安排手術，如今兒子已無大礙。”

他指出，當時住在其住家後方的鄰居凌晨2時還在屋外頭玩手機，當時該名年輕人並沒有註意到任何不妥，因此他相信這兩名竊賊是預謀等到所有人入睡後，才動手撬開他的家門入屋行竊。

“這兩名竊賊身形肥壯，看起來不像是本地人，我希望可以藉著此事，讓當地村民提高警惕，切勿讓竊賊有機可乘。”