林冠英提醒華社警惕 補選結果強化極端觀點

（巴生1日訊）財政部長林冠英強調，丹絨比艾補選結果，已強化巫統和伊黨種族與極端的觀點，華社必須加以警惕。

他說，這些極端的觀點包括對付多源流學校、杯葛非穆斯林產品及商家、阻止非穆斯林擔任內閣部長，甚至恫言褫奪印裔及華裔的投票權。

他說，他有沒有擔任財長不重要，但我國人民不應該因為膚色而被褫奪權利；更糟糕的是竟要褫奪非馬來人憲法保障的投票權。

林冠英是今日出席巴生濱海林氏宗親會慶祝成立34周年、青年團33周年、婦女組24周年暨大廈開幕聯歡宴會時致詞。他也宣布撥出5萬令吉給巴生濱海林氏宗親會。

他說，這種操弄種族與極端宗教政策，如杯葛非穆斯林產品及商家運動，或是關閉華校及淡米爾學校，是分裂人民和逃避為民服務的招數。

杯葛非穆產品褫奪投票權

“他們要拿掉和廢掉華裔和印度同胞的投票權，我們必須拒絕伊黨和巫統的這種極端主義的歪理。”

他說，作為政黨，必須提供更好的基本選區服務及發展建設；非巫裔若繼續支持巫統及伊黨，無疑將會成為他們群體的历史千古罪人遺臭萬年。

另一方面，巴生濱海林氏宗親會會長丹斯里林順平表示，該會嚮應與配合財政部培訓年輕人的政策及邁向社會步伐，成立青年創業與培訓基金。

出席宴會的尚有班達馬蘭州議員梁德志、馬來西亞林氏總商會顧問丹斯里林景清、會長拿督斯里林家儀、巴生濱海林氏宗親會名譽顧問拿督林成國、拿督林再明、拿督林欽燿、會長丹斯里林順平、署理會長林成、副會長拿督林玉發、林敬成、總務林文業、青年團團長林勁杉、嘉賓林金祿及林金獅等。