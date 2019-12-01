農業畜牧漁業日 43萬人到訪交易630萬





（新山1日訊）農業及農基工業部長拿督斯里沙拉胡丁今早為2019年全國農業、畜牧業及漁業日主持閉幕禮時披露，活動已達43萬到訪人次，630萬令吉的交易額，另將簽署價值2000萬令吉的合作諒解備忘錄，預計能順利達到主辦方設下的目標。

沙拉胡丁表示，主辦方設定的目標是50萬到訪人次與3000萬令吉的交易金額，相信在活動結束前能夠達到，甚至突破設定目標。

柔州是全國最大的黃梨與貝殼類出產州屬，該州的黃梨在國內外都享負盛名，其中MD2品種的黃梨更是出口到國際市場。

“黃梨種植產業具有很好的發展前景，柔州有大片適合種植黃梨的土地、完善的技術與豐富的經驗，希望年輕人能投入到該領域發展，將黃梨種植業推向高峰。”

他指出，馬來西亞對中國的黃梨出口量還有巨大的增長空間，政府鼓勵與支持年輕人把握黃金機會，加入黃梨種植業也能闖出屬於自己的一片天。

他在致詞時贊揚，農民是國家的英雄，該部將會一直與農民肩並肩站在一起，為農業、畜牧業及漁業的年輕化與現代化轉型共同努力。

他說，在巡視會場時，發現有70%的參展攤位都由年輕人負責管理，對年輕人願意踏足農業領域，使該領域年輕化感到欣慰。

“我在與參加Lembu Sado選美比賽的牛主交談時了解，他們的年齡都不超過40歲，這證明了該部積極發展農業領域的努力沒有白費。”

農業部鼓勵農業、畜牧業及漁業業者使用“e-duit“作為無現金交易的方式，這能縮短各方交易的時間，讓交易更便捷及有效率。

“中國是無現金交易的大國，人們已經很難在中國看到用現金支付的情況，這能更好的推動該國的經濟發展。”

他說，相信在不久的將來，我國也將無可避免地買入無現金交易的時代。

此外，當天也是沙拉胡丁58歲的生日，主辦當局貼心準備了蛋糕為他慶生，現場民眾也唱起了生日歌，祝福他生日快樂。

他表示，由於公務繁重，很多時候都會忘了自己的生日。

“在生日這天最想感謝的就是我的太太，如果沒有她在背後默默的付出與支持，我就無法全心全意投入為人民服務。“

當記者問起忘記生日，是否也忘了與太太的結婚周年紀念日？

他打趣的回答，今年是第35周年的結婚紀念日，這可不能忘記。