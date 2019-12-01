94歲奶奶賣煎餅養自己 活著要有價值







（中國、河南1日訊）中國鄭州一名92歲高齡老奶奶半夜擺路邊攤賣自己親手做的煎餅，路過的人都在揣測，若不是生活所逼，哪個老人家還願意如此辛勞？然而，事情並非如此，老奶奶堅持不依靠子女，自力更生謀生計，快樂貫徹“活到老，做到老”；她笑言：“人活著，總要找到自己的價值”。

在老奶奶的身上，看到了堅毅的精神，也推翻人老就會活成累贅的負面印象。

她每天午夜12時至清晨5時都在同樣的地點擺攤，一個人扞面、打雞蛋、出鍋和打包，這位高齡煎餅奶奶經過網友在網絡上宣傳後，生意瞬間火紅，許多食客都慕名而至。

當然，當中也有一些不明就里的民眾認為老奶奶的生活困苦，替她感到心酸，甚至還指責老奶奶的兒女不孝，讓老奶奶拖著老弱的身軀出來賺錢，對於種種的誤會，老奶奶在接受《安徽衛視》訪問時聲稱，她有兩個兒子和一個女兒，孩子都非常孝順，很多人因為不理解而誤會她的孩子不孝，事實是，她覺得人活著總要為自己找點價值。

還學會使用電子錢包

她認為，能在有生之年做自己想做的事，是一種人生樂趣，自己這麼多年來也習慣了自己養活自己，已經停不下來，一點都不覺得辛苦。

盡管已滿頭花白，手上和臉上都滿布歲月鑿刻的痕跡，但老奶奶賣煎餅的動作利索嫻熟，且眼不花、耳不聾，還懂得使用手機查看顧客使用電子錢包買煎餅的款項記錄。

她指了指隔壁的攤販表示，手機支付功能都是向其他人請教的，才剛上手不久，謙虛學習的精神讓許多年輕人都自愧不如。

煎餅受歡迎 開心有成就感

每天淩晨5時結束擺攤後，老奶奶就會匆忙趕往宋寨的農貿市場購買食材，因為市場在7時30分就會結束，因此她須確保自己準時收攤。

她在購買了所需的食材後，就會回家開始洗菜，進行準備工作，詢及如此緊湊的作息，她什麼時候才能歇息時，老奶奶笑指：“12個小時呢，總歸有休息的時間。”

老奶奶指出，她的食客很多都是下夜班的人，看到大家都喜歡吃自己的煎餅，感覺很開心、很有成就感。

吃過老奶奶煎餅的民眾這麼形容：“奶奶做的東西很清淡，不油膩，吃過第一次還想吃第二次，有種老家爺爺奶奶（做的菜）的味道。”

夜深人靜的夜晚，老奶奶總在同樣的角落，喂飽一個個疲累的城市人，就像你我家中慈祥的公公和婆婆，無論自己多麼晚歸，家中總有一盞為你亮起的燈，而老奶奶就是這座城市一盞微弱而溫馨的燈火。

網友認為，也許這樣甘之如飴忙碌的生活正是老奶奶長壽健康的秘訣；也有人說，老奶奶是苦過來的人，知道生活得來不易，因此格外的勤奮勞動。