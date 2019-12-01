承諾3000萬撥拉大校友基金會 林冠英不跳票

（吉隆坡1日訊）行動黨秘書長辦公室聲稱，身為行動黨秘書長兼財政部長的林冠英不會像馬華的部長一樣，只會給予空口諾言；反之，林冠英一定會將所承諾的3000萬令吉撥款，撥給拉曼大學學院校友總會所成立的信托基金。

行動黨秘書長辦公室發文告表示，馬華總會長拿督斯里魏家祥懷疑林冠英是否會把至少3000萬令吉的撥款撥給拉曼大學學院校友總會所成立的信托基金；因此，行動黨秘書長辦公室要求魏家祥表態，倘若林冠英真的移交相關款項，他會怎樣做？

“身為行動黨秘書長及財政部長，林冠英將不會像馬華擔任前朝部長時那樣，只會給予空口諾言。”

文告說，林冠英已多次宣布，只要拉曼大學學院校友總會（TAA）成立信托基金，就會每年至少撥出3000萬令吉予相關基金會，造福該大學學院和學生。

文告指出，拉大校友總會是由一群學有所成，且專業的企業家校友所組成的單位。拉大校友總會已在兩天前向馬來西亞公司委員會提呈成立信托基金會的申請。盡管如此，魏家祥宣稱，這根本是“垃圾”，林冠英不可能會撥出3000萬令吉給相關信托基金，因為這並沒編列在2019年及2020年的國家預算案當中。

行動黨秘書長辦公室批評，魏家祥顯然是在試圖誤導群眾。

文告說明，林冠英已表示，他不想就財政部有關的事務與魏家祥糾纏，因為魏家祥未曾擔任過財政部長。

行動黨秘書長辦公室也挑戰魏家祥，一旦林冠英將至少3000萬令吉的款項移交給擬議中的信托基金，魏家祥就應公開交代他對林冠英的種種虛假和惡意的人身攻擊。

“明顯的，魏家祥試圖回避拉大校友總會提出關於馬華擁有和控制拉大的質疑，及馬華領導人未能遵守拉大信托委員局組成的法律問題。”

文告聲稱，馬華未能遵守法律要求，即至少50%的信托局成員須是獨立的且和馬華沒有關系的。

文告提到，遺憾的是，目前信托局的成員名單中，100%皆是眾所周知的馬華領導人。更甚的是，馬華的這份名單也沒獲前任或現任國內貿易和消費者事務部部長的批準。馬華罔顧法律要求，通過占據信托局擁有並控制著拉大，已構成違法的事實，有關方面須迅速加以糾正，以保護拉大的聲譽，讓拉大長存。

行動黨秘書長辦公室強調，魏家祥昨天發表“誰動馬華就是動拉大”的言論，也顯示出馬華控制並擁有拉大已是不爭的事實。

文告認為，馬華應停止狡辯，說自己並沒有擁有或控制拉大，也必須解釋，將拉大政治化會如何幫助拉大及華社？

文告說，一馬發展公司（1MDB）事件，將導致受政治控制的拉大曝露於危險當中。

“在1MDB資金的受益者中，有巫統、馬華和國大黨等國陣政黨及馬華控制的自立合作社，這導致了它們的銀行賬戶被凍結。”

指拉大是時候還華社

行動黨秘書長辦公室提到，馬華是時候把拉大交還給華社了。

文告聲稱，唯有如此才是公平的，因為拉大從來都是是由華社所資助的，體制改革的重要條件是使政治政黨與教育分離。文告也重申，馬華應讓拉大由華社的專業人士來經營，因為這將確保拉大不僅能得到公帑資助，而且還能展示出一個由專業團隊經營的拉大，如何以可負擔的價格提供世界一流的教育。