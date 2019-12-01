旺姐：只辦一個 下週甲MITC藍眼大會

（吉隆坡1日訊）公正黨顧問拿督斯里旺阿茲莎重申，該黨只有舉辦一個代表大會， 即下周在馬六甲國際貿易中心（MITC）舉行的大會。

也是婦女、家庭及社會發展部長兼班登區國會議員的她，為班登國會選區人民服務中心聯辦的割禮主持開幕禮後，受詢及一個據說是集合該黨副主席祖萊達支持者的Whatsapp群組“Penggerak”，通過短訊號召署理主席拿督斯里“阿茲敏派”的黨員出席“領袖與基層大集會”，向黨主席拿督斯里安華派系展示力量，令公正黨大會可能鬧出雙包的問題，如是回應。

冀通過大會解決紛爭

針對該黨是否可通過此次的大會，解決所有紛爭的提問，她則以：“上蒼保祐，但願如此”來回應。

“對我們來說，黨只有一個代表大會，只有這個是官方的大會。”

有報道指，在距離公正黨代表大會僅剩一周的時間，許多黨員仍希望安華與阿茲敏可以在最後一刻和解；但又有最新消息傳出，指阿茲敏派系在公正黨代表大會的同一天將舉行自己的集會，試圖以人數來證明自己的力量。

慶公正黨成立20週年

今年的公正黨大會將移師到馬六甲舉行，本屆大會將慶祝該黨成立20周年，該黨中央代表共有2617人。

阿茲敏將會為12月5日晚舉行的婦女組大會主持開幕禮，而12月6日下午舉行的公青團大會開幕禮則由旺阿茲莎主持，公正黨大會將在7日和8日舉行。