【馬華代表大會】讓財長派人進拉曼信託局 魏家祥：蔡添強當說客

（吉隆坡1日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥聲稱，公正黨副主席蔡添強曾在7月31日和他及拉曼大學學院理事會主席拿督斯里廖中萊會面，要求他們騰出拉曼大學學院基金會信托局的半數成員，好讓財政部長林冠英所指定的拉曼學院校友總會（TAA）人選，進入信托局填補空缺。

他今早在馬華第66屆中央代表大會上，公開拉大教育基金會信托局與當局洽商的詳情內容。

他在會上指，他們無法接受有關獻議。

他說，雖然他們一直都依據基金會章程行事，但為了解決問題，他們委曲求全，以和為貴，決定呈上4名企業精英、學術精英進入基金會信托局；這4名新成員的資料也已呈上給政府超過一個月，但至今都未獲批准。

上述4人包括優大前校長丹斯里蔡賢德、拉曼第四屆畢業生兼被當今政府受委為數個仲裁庭及皇家調查團成員的律師拿督鄭光明、馬來西亞會計師協會前主席拿督邱進源（譯音，Khoo Chin Guan）及敦陳禎祿孫女及敦陳修信的女兒兼企業家拿汀巴杜卡陳淑珠。

公開內情促民眾評理

魏家祥認為，財長一直說拉曼信托局犯規、違規，他現在就公開這些內情，讓民眾來評評理。他也重申不惹事，但也不怕事，事件若沒法解決，只好奉陪到底。他說，貿消部長拿督斯里賽夫丁和蔡添強在8月5日曾與廖中萊會面，表達希望信托人的事情可好好解決的意願。

“如果當局非要我們更換4位原有信托人，取而代之的是另外4位跟馬華沒關系的信托局新成員，我們勉為其難的選擇息事寧人，以便一勞永逸解決問題。但是我們始終堅持依據基金會章程行事，即交由基金會會員大會推舉信托人，讓貿消部長核准，而非由財政部長來指定人選。”

魏家祥表示，賽夫丁曾在10月10日再次與廖中萊會面，後者也呈上4位獨立替代人選成為信托局成員，並在10月18日正式提呈4人名單給大馬公司委員會。

他表明，這4位都是企業精英、學術精英，而且是傑出校友。為了解決問題，他們可委曲求全，以和為貴；但這4名新成員的資料已呈給政府超過一個月，至今還未獲准，難道又是馬華的錯嗎？

他說，拉曼大學學院新屆理事會在11月26日的會議上，財政部官員突呈上一封信函，指理事會不合法，因為信托局成員全是馬華黨員，令他們震驚不已。

他要問，曾幾何時有法令、憲法限制某個政黨的黨員不能在同一個時候成為基金會成員？這已是侵犯了我們的基本人權，憲法賦予我們參與社團或公司的權力。

“實際上，大馬公司委員會已同意讓拉曼大學學院信托局在2019年12月31日前，處理信托人更換手續，但財長卻在11月28日單方面直接委任拉曼校友總會為拉曼信托基金持有人。請不要再打壓拉曼，不要再進行政治迫害；拉曼大學學院是我們所創立，我們和華社共同扶持的高等學府。”

“如果行動黨當了執政黨可讓所有華裔子弟順利進入政府大學，選修屬意科系，這意味拉曼大學學院再也沒學生來源，馬華也完成了歷史使命。但實際是行動黨根本做不到，只要入學限制還在，馬華創設的拉曼還是具存在必要和價值，所以馬華就有責任好好保護拉曼大學學院。”

曾接回函證實合規 2個月後稅收局又指違規

魏家祥披露，林冠英在2018年11月2日提呈2019年財政預算案時，破天荒首次不給拉曼任何行政撥款，只給550萬令吉的發展撥款，身為唯一的反對黨華人議員的他，也第一時間在國會嗆聲，提出抗議。

他說，拉曼學院教育基金會在2018年12月19日接獲大馬公司委員會（SSM）來函，指有人投訴拉曼信托局不符基金會章程8.2條，因此要求基金會在一個月內解釋，否則將吊銷基金會執照。

他在了解整個情況後，其實根據政府當時的定義，50%信托局成員不可與創辦人有關系，指的是半數基金會信托局成員不能是有關集團及發起人家屬、職員，同時不能跟母公司或其屬下附屬公司的董事局擁有一模一樣成員；曾幾何時他們8位信托局成員擁有家屬、職員關系，或兼任機構及子公司董事局成員？

他表示，經該基金會向內陸稅收局解釋後，該局於2019年1月23日回函，證實拉曼教育基金會是100%符合規定，並沒違規。原以為一切風波已平息，不料內陸稅收局在短短的2個月內再發出另一封信函，再次指他們不符指定條規。

不解稅收局撤回公函

“自解釋後，我們並沒增刪信托局任何成員；眾所周知，內陸稅收局是屬於財政部管轄，如果不是財政部長干預，內陸稅收局為何會無故撤銷之前已確認100%符合條規的公函呢？”

魏家祥說明，委任每位信托局成員時，都須獲國內貿易及消費部長的批准及有關單位審核，而該基金會每次都根據程序申請並獲批准，不了解為何會出現不尊重法令或違法的問題。

他披露，為免事件僵持不下，貿消部在5月9日召開協調會議，該部門邀請內陸稅收局代表出席，拉曼教育基金會代表也與會。他說，當時會議建議，因信托局成員都是拉曼教育基金會成員，因此要求當中4人辭去基金會的成員；雖然這個是新建議在法律上未必正確，但一切以和為貴，他們欣然接受貿消部秘書長的建議，把相關信件交給在場的內陸稅收局代表，等待他們的批準。

他意想不到的是，在5月24日收到內陸稅收局的信件，指要求4名信托局成員辭去基金會成員籍是馬後炮行為。

他費解，這是政府建議的，他們根據指示處理，卻變成馬後炮（afterthought）？

“當下我們只好再度上訴，因為很多基金會的結構與拉曼教育基金結構一樣，包括首相敦馬哈迪設立的首要領導基金會也是在大馬公司委員會下註冊，同樣是屬於責任擔保有限公司（Public Company Limited by Guarantee），享有財政部免稅地位。”

“為何首要領導基金會的成員和信托人是一模一樣，而拉曼教育基金會卻不能？我們提出了很多不同的論據，但有關當局，尤其是財政部長掌管的內陸稅收局還是不肯接受。”

挑戰林冠英公開辯論

拉曼大學學院撥款課題愈演愈烈，魏家祥在馬華第66屆中央代表大會上公開挑戰財政部長林冠英公開辯論。

他強調，真金不怕紅爐火，事件演變至今，他要直接挑戰財長公開辯論，痛痛快快說個明白。

他也將行動黨形容為“靜靜黨”，指靜靜黨不只對土團黨靜靜，對反對黨挑戰辯論，也靜靜不敢接受挑戰。

魏家祥誓言，只要他還是馬華總會長的一天，他就會全力保護拉曼大學學院，不讓任何人或單位破壞；他相信馬華全體會員及華社也會一並盡全力來保護這所高等學府。

拉曼已籌獲逾22萬

他指出，讓他感意外的是，連友族同胞在拉曼大學學院的課題上也給予支持及關心及以捐款的實際行動來支持。他補充，至今各界人士已為拉曼籌獲22萬3974令吉，所籌獲每一分每一毫都將用在學生的福利上。

國陣高理會將商全民共識

巫統署理主席莫哈末哈山聲稱，國陣將在最高理事會中討論“全民共識”（Muafakat Nasional）屬於新反對黨聯盟（如國陣）或獨立政黨。

他並沒說明，全民共識會否以政黨的形式加入國陣。

他今早在馬華第66屆中央代表大會開幕禮後受詢時表示，首階段的全民共識是由巫統和伊斯蘭黨完成，因為他們須確保先團結馬來人，接著將開放和擴大讓更多政黨加入。

他提及，全民共識的技術委員會有一個月的時間討論此事，而巫統副主席和伊斯蘭黨副主席也在委員會內，他們會討論是否要進行註冊。

針對馬華和國大黨是否會受委加入委員會，他們則會在會議上討論。

詢及是否會邀請馬華和國大黨加入全民共識，莫哈末哈山解釋，這要取決於各別政黨，國大黨似乎有意願，而馬華則有自己的原則，即一切不得違反聯邦憲法精神框架。

他聲稱，全民共識是開放給所有要加入反對黨聯盟的政黨參與，他們並沒向任何人獻議。

談到華裔對1965年伊斯蘭法庭（刑事權限）修正法案（355法令修正案）感害怕，要如何達到全民共識的提問，他則回應說，這是根據各方合作所達成的協議，一切是在互相理解下進行合作。他也補充，未來是否一個議席只有一個候選人的問題，至今也還沒討論過。

邀巫統國大黨2巨頭與會

馬華第66屆中央代表大會有別於去年只邀黨中央代表參與，本屆的大會開幕邀來了國陣盟黨巫統和國大黨2大巨頭共襄盛舉，更顯氣勢。

大會是在馬華三春禮堂舉行，共有1499名馬華代表出席，出席率達59.39%（總人數2524人），符合法定人數。

巫統主席拿督斯里阿末扎希和署理主席莫哈末哈山、總秘書東姑安南、婦女組主席諾萊妮和國大黨署理主席斯里瓦南皆踴躍出席大會的開幕禮。

這也是阿末扎希在擔任巫統主席後，首度出席馬華中央代表大會，去年開幕嘉賓為前總會長拿督斯里廖中萊。

出席的馬華領袖尚包括馬華署理總會長拿督馬漢順、副總會長拿督陳德欽、拿督林萬鋒、拿督斯里姚長祿、拿督斯里鄭聯科、總秘書拿督張盛聞、總財政拿督李志亮、副總財政拿督劉亞強、組織秘書林添順、副組織秘書廖國賑、馬青總團長王曉庭及馬華婦女組主席拿督王賽之。

馬華元老則有敦曾永森、丹斯里陳群川、丹斯里陳廣才及前總秘書拿督斯里黃家泉等皆出席。華團領袖則包括馬華前署理總會長丹斯里林亞禮及教總主席拿督王超群。

魏家祥：全民共識屬一種精神 反對黨僅1聯盟

馬華總會長拿督斯里魏家祥表明，反對黨只有一個聯盟，那就是由巫統、馬華和國大黨組成的國陣，由巫統和伊斯蘭黨所推行的“全民共識”（Muafakat Nasional）理念僅是一種精神。

他今早在馬華中央代表大會後召開記者會表示，國陣有三個成員黨，目前不會與其他政黨組成新聯盟。

他解釋，反對黨陣營合作在任何民主國家乃正常不過的事，但我們只有一個聯盟，那就是國陣。政黨只有一個，這是沒改變的。

“我們秉持各族合作的模式，丹絨比艾補選已清楚告訴我們，國陣走的路線一定要面向全民。我們的中心思想必須要多元、中庸，在一些議題上達成共識。”

魏家祥提及，國陣成員黨和伊黨共同擁抱的全民共識精神是兩黨認同的普世價值，以監督和制衡希盟政府。

他直言，在政壇上，一天都嫌長。永遠不知道下一步會發生什麼，也不能猜測兩三年後會發生什麼，我們現在要做的是加緊努力，為所有的人民做事，切勿做不切實際的幻想。

針對為何沒邀請伊黨出席今日的大會一事，他則反問，馬華曾幾何時邀請不是非國陣成員黨出席大會？

他說明，本次大會同步翻譯華文講稿內容，目的是要讓非華裔出席領袖可完整理解中文的意思，彰顯國陣成員黨之間的融合精神。他補充，國陣成員黨認同，我們不可單從自己的族群出發，反而應當視國家利益勝於一切。

通過修改黨章 開放非華裔當附屬黨員

馬華在代表大會上經通過3項黨章修改，包括開放讓非華裔成為附屬黨員。不過，馬華附屬黨員和普通黨員不同，附屬黨員無權競選黨職，就如馬華英國俱樂部、馬華紐約俱樂部一樣。

由於馬華之前曾接獲來自非華裔如印裔、卡達山人和暹羅人等要求加入馬華，但卻沒有相關平台。因此，今日通過此黨章修改，也讓馬華支持者獲另一平台參與該黨。

此外，馬華也通過另一項黨章修改，即規定黨選需在全國大選後的6個月，或距離上一次黨選不少過36個月啟動。

此外，馬華入黨年齡也從18歲降至16歲的黨章修改，並獲得通過。

扎希：國陣若重新掌權 將依契約撥款拉曼

巫統主席拿督斯里阿末扎希放話，若他日國陣贏回政權，將依據前朝政府與拉曼大學學院（TARUC）之間的撥款契約，發放撥款給拉曼。如果有更多華裔選民願意支持國陣，那將會有更多撥款。

他今日在第66屆馬華代表大會上強調，國陣將全力支持成員黨之一的馬華捍衛拉曼的命運。

他表示，這是教育課題，完全不涉及任何政治議程和種族課題，這就是國陣支持馬華的原因。

首次以國陣主席身分出席馬華代表大會的他說，拉曼基金會和領導層面對百般壓力和朝令夕改的指示，體現了希盟政府在規劃前沒經三思。希盟不只有議程，還嘗試要制造一種馬華不能干涉教育的假象。

阿末扎希聲稱，國陣成員在第14屆大選經歷慘敗，但三黨依然同甘共苦、有福同享、有難同當。

他也勉勵馬華全體黨員，有馬華元老和代表們作為後盾，活著的會是馬華，阻礙馬華的政黨將會死亡。

此外，阿末扎希披露，當國陣同意讓馬華候選人拿督斯里黃日昇上陣丹絨比艾國會議席補選，而作為“全民共識”一員的伊斯蘭黨也認同由黃日昇出征，展現了全民共識的理念並非是要促成“塔利班政權”。

他認為，丹絨比艾補選的勝利並非屬於馬華個人、國陣或“全民共識”，這場勝利是屬於人民的。

他說，雖然丹絨比艾只是一場補選，但有很多分析家認為這是小型公投。如果國陣可維持這樣的形勢，改善所有作業程序，並提升國陣成員黨之間的共同點和維護全民共識，相信國陣在下屆大選將可奪回政權。

他同時不忘警惕國陣勿因勝選而驕傲，也不要過度自信，現在對國陣而言或許是一個考驗，而他知道堅持並不容易。

他指著黃日昇說：“你不只是華人，馬來人或印度人，你是真正的馬來西亞人。”

“國陣在509大選時的成績，是上蒼給予國陣的考驗：我們不是輸，我們只不過是還沒贏”。

扎希華語問好

阿末扎希也在致詞開始，先以華語向馬華黨員問好，並說：“我是馬來人，但在馬來西亞，我們是一家人”，此話一出，馬上引起全場出席者掌聲如雷的回應。

他又稱呼馬華總會長魏家祥是“英雄”，並以廣東話稱呼在場的馬華元老和華團是“大哥”（dai gor），讓現場黨員士氣顯得高昂。（TKM）