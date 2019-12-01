張念群：財部與公益金攜手 撥500萬元資助華中

（八打靈再也1日訊）教育部副部長張念群聲稱，財政部和非盈利組織“公益金”配合，將在本月13日撥出500萬令吉予國民型華文中學（華中），充作發展與建設基金，資助興建新校舍的計劃。

她發文告披露，受惠學校的名單和款項將會在屆時公布。

她解釋，此公益金是由私營企業在2011年創立，屬獨立、非盈利、非政府的公益機構，資助學校和高等學府的建設和發展，至今受惠的包括華小、淡小、華中和教會學校等。

文告說，該公益金自2011年開始，平均每年撥出1000萬令吉作為教育用途，但並非以直接撥款的模式給予學校。

提高撥款造福華校

“公益金在希盟執政後，接受財政部長林冠英的建議，把華教撥款從前朝時代的平均每年1000萬令吉非現金方式，提高至2500萬令吉的現金支票模式，直接撥款給學校，造福更多華校。”

張念群提到，公益金在過去兩個月，已撥出了2000萬令吉予全國404所政府學校類華小（俗稱全津華小），也直接匯入各校董事會銀行戶頭，讓學校能更簡易獲取撥款。

她表示，這是政府全津華小史上首次皆獲撥款，作為學校提升和維修用途。接下來，公益金將在12月13日撥出500萬令吉予華中充作發展和建設基金，資助這些學校興建新校舍的計劃。

她強調，自希盟上任後，政府已將2018年財政預算案中遺漏的華中撥款補上。華中在2018年和2019年皆獲教育部1500萬特別撥款，如今在2019年獲公益金500萬的發展和建設基金。

她說明，華中在希盟成為中央政府短短18個月內，即獲總額3500萬的撥款。值得一提的是，財政部也在2020年財政預算中，把華中撥款從過去的1500萬增至2000萬令吉。