陳大錦：聯合董教總各團體 合作推動華教新路向

（關丹1日訊）董總主席陳大錦指出，為迎合華教新路向艱鉅挑戰，董總及教總包括獨大及眾多華教團體明年起將一起推動華教新路向系列活動，全面為華教護航。

他說，為了推動華教新路向系列活動，董教總及華團將全面攜手，同心協力迎接更加艱巨與沖擊的明天。

他昨晚出席由彭亨董聯會慶祝成立30周年紀念暨第15屆理事會宣誓就職聯歡晚宴致詞時，如此指出。

系列活動分3大宗旨

“有關系列活動共分為3大宗旨，第一開拓華教論述，迎向時局變化和科技的進步，為華教注入更大的動力。

“第二，結合各界力量，打造華教新格局，如今政治時勢與社會格局都已改變，華教運動必須做出調整，提出新論述與找出新方向。

“第三，就是要籌建華教綜合大廈，希望承前啟後，莫忘初衷，讓華教之路在我國不單是開拓得更寬更遠，還要發揚光大。”

他說，這個華教綜合大廈對董總的華教基地非常重要，這座綜合大廈可助推展教師進修與培訓，如教學實驗研究、學校行政人員的培訓、學術研討會、教育教學工作坊等，也可以進行統考評閱、各類營會、演出、展覽等用途。

讓友族了解獨中發展

“我們也計劃在該綜合大廈進行跨族群的活動，讓友族同胞了解我們華教的發展，避免他們對華教有任何的偏見，這也是我們成立跨族群推動的一項重要的原因。”

他說，今年3月已在柔佛笨珍和國家語文出版局配合主辦馬來文化生活營，在循人中學要求宗教學校的學生前來參與。

“董總希望像類似的活動讓友族同胞了解獨中的發展，避免他們對獨中存有任何偏見。”

另外，陳大錦也遺憾一些極端思維的人士入稟法庭挑戰大馬政府允許設立各源流學校的決定是違憲的做法，說明了有些人堅持單元教育的狹隘思想，對獨立超過62年的國家來說是一個大諷刺，並敲響了母語教育的警鐘。

他說，要打擊破壞與阻擾，最好方式就是建設和全面發展母語教育，因此他們必須與全國各地熱愛多元文化與多元教育的團體和工作者密切配合，在財力、物力、人力資源方面展開大規模活動，吸納更多人才加入多元教育和華教行列，未雨綢繆迎向艱鉅挑戰，應對更多無情的打壓。