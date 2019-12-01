水淹登嘉樓吉蘭丹 多區變澤國









（丹登1日訊）登州水災災情稍微好轉，截至今早10時，災民人數從周六晚的1775人減少至1460人。相反的，吉蘭丹州豪雨不息，水災災黎從昨晚的198人增至今早的638人。

登州4個受到水災影響的縣屬當中，勿述縣的災情依然是最嚴重的縣，災民人數多達938人，分別被安頓在24個疏散中心。

另外3個縣，即龍運、烏魯登嘉樓及士兆的情況逐漸好轉，龍運有281名災民、烏魯登嘉樓172人及士兆69人。

另一方面，登州天災管理委員會秘書處文告指出，士兆三個河流測量站的河流水位目前超過危險水平，可能會氾濫成災。

三個測量站的河流分別是甘榜冷甲的尼魯斯河、甘榜勿述的士兆河及甘榜拉登勿述河。

在吉蘭丹，巴西馬縣成為最新的受災縣屬，昨晚有179名災民被遷入了疏散中心，丹州已開放的疏散中心也從7所增至12所，其中5所在巴西馬。

丹那美拉縣則有47名災民，馬樟縣則有37人。

水利灌溉局網站的數據顯示，蘭鬥班讓哥樂河的水位繼續升高，從昨晚的9.29公尺漲到10.01公尺，比危險水平還高出1公尺，蘭鬥班讓免稅區隨時失守。

在吉賴縣，朵朗的勒比河，水位也越過31公尺的警告水平，達至31.40公尺。

丹州多個地區今天雨水不斷，雖然還沒有主乾公路被封鎖，不過，到處都公路淹水，駕駛人士受促小心上路。