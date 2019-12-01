董教總早約好呈備忘錄 王超群：教部推卸責任

（吉隆坡1日訊）教總主席拿督王超群批評，教育部指董教總沒有事先通知提呈備忘錄，以要求把學校董事會納入國民型學校四年級是否推行介紹爪夷字單元的決策單位一事，是推卸責任的行為。

“我們從星期四就開始聯絡教育部官員，尤其在上午和下午多次WhatsApp給部長秘書，但一直都沒有獲得回應，直到星期五才回复。”

王超群今日出席馬華中央代表大會後，接受媒體詢問時指出，他週四WhatsApp信息給教育部長馬智禮機要秘書蘇萊曼，內容詢問是否可以約好11月29日當天下午3點見面，後者在週五WhatsApp回复說：“ok，謝謝。”

“他們說我們沒有提前通知教育部，這些都是不切實的談話。”

他強調，本身從11月28日起就撥打很多通電話，包括隔天1時30分開始聯絡部長秘書，而對方也在2時給予回复。

“然而，我們來到教育部後，那邊的官員卻叫我們在那邊等，一直等到三四點，期間我們一直打電話，卻不得要領。”

董總主席陳大錦和教總主席拿督王超群11月29日在董總副主席楊應俊和教總秘書長陳清順等人的陪同下，於下午3時抵達教育部準備呈交備忘錄，要求教育部把學校董事會納入國民型學校四年級是否推行介紹爪夷字單元的決策單位，卻遭教育部怠慢。

雖然事先已與蘇萊曼約好時間，但是抵達教育部後，他們就被帶往教育部大堂的一間會議室內等候，前後等了約2個小時，直到教育部企業溝通組副主任艾麗絲蘇萊蒂步入會議室，從陳大錦和王超群手中接過備忘錄，過程不到5分鐘。