遭藍眼開除黨籍 查卡利亞：不公不合法

（八打靈再也1日訊）公正黨百樂區部主席查卡利亞阿都哈密聲稱，他遭開除黨籍是不公、不合法及違反黨規的；他指責該黨主席拿督斯里安華及總秘書拿督斯里賽夫丁在此事件上非常無禮、自大及不懷好意。

他發表文告表示，賽夫丁及安華多次指開除黨籍是基於反貪會的建議，但這並不屬實，及故意扭曲黨員和人民的理解。

他強調，在反貪會發出的信函中，第四段已闡明，黨的紀律委員會應對他展開聽證會。

但為何安華、賽夫丁和紀律委員會不理會上述建議？顯然的，這是他們無視反貪會的建議，而在未經審判便開除其黨籍。

他也說，此事件違反了正義原則和人類文明的基本界線，這樣的基本權力授予一個殺人犯，但他卻沒獲這權力。

“相反的，黨主席和總秘書卻通過媒體報導攻擊我。我只是一個小黨員，卻在沒獲任何的憐憫下，一直被攻擊。”

查卡利亞重申，他對安華給予他不公平待遇感失望，這就是所謂的改革指標，難道這個政黨再也無法分辨是非嗎？

他也對賽夫丁扭曲事實，感到驚訝。

他解釋，事實就是事實。他已告訴支部黨員，縣議會刊登了房地部的小型項目（整體的價格是30萬令吉，被分成價值2萬令吉的小型項目），只要持有議會發出的G1承包商執照，就可提出申請。

他強調，他們只是詢問要如何申請有關的項目。但這是個錯誤嗎？最終決定權在於當局將項目提供給符合資格的申請者。

他表示，最終，出席會議者，沒有一人成功獲得項目。

“反貪會副主席拿督斯里阿佔巴基已證實，副檢察司決定不會起訴我。因此，安華和賽夫丁的做法是非常無禮、自大及不懷好意的，讓人誤以為我犯下貪污罪行。”

查卡利亞聲稱，對反貪會所指的偽造發送信函，安華和賽夫丁假裝這並不重要。

他認為，這是令人震驚的，說明他們不了解在處理紀律問題上，建立公正程序的重要性。

他要提醒他們不要躲在反貪會的後面，以使人民看不到他們犯下的錯誤，他們應按黨堅持的改革原則公平辦事。