【馬華代表大會】敗選後仍同甘共苦 扎希：國陣全力支持馬華

（吉隆坡1日訊)）巫統主席拿督斯里阿末扎希指出，國陣成員黨-- 巫統、馬華和國大黨在第14屆大選後經歷慘敗，但是三黨依然同甘共苦，有福同享，有難同當。

他今日在第66屆馬華代表大會上說，也因此，國陣將會全力支持成員黨之一馬華捍衛拉曼大學學院。

他在致詞一開始時先以華語說出："我是馬來人，但在馬來西亞，我們是一家人"，此話鏗鏘有力，引起全場出席者鼓掌。

首次以巫統主席身份出席馬華代表大會的他，也稱呼馬華總會長魏家祥是“英雄”，並稱呼在場的馬華元老和華裔組織的領袖是“大哥”（dai gor）。

阿末扎希說，丹絨比艾補選的勝利並非是馬華、國陣或是巫統和伊斯蘭黨推出“全民共識”（Muafakat Nasional）的功勞，一切都是歸於人民。

他說，國陣有信心可以在第15屆大選中重奪布城。

他指出，這是因為人民做錯了決定，一些人民相信希盟政府的承諾，他們被騙。

“我們不要過度自信，可能現在對我們來說是一個考驗，我知道堅持很難”。

他說，丹絨比艾國會議員拿督斯里黃日昇就是堅持的最好指標

他指著黃日昇說：“你不只是華人、馬來人或是印度人，你是真正的馬來西亞人。”

阿末扎希說，國陣在509大選時的成績，是上蒼給的考驗。"我們不是輸，我們只不過是還沒贏"。

他也特別提到全民共識絕對不是塔利班。