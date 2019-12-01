倫敦橋恐襲2死 英勇路人是殺人假釋犯

（倫敦1日訊）英國倫敦橋前天發生恐攻事件，造成2死3傷。多名路人合力壓制犯案的烏斯曼汗，傳出其中一人是殺害21歲女子遭判無期徒刑假釋犯福特，受害者家屬對他被稱為“英雄”十分不滿。

根據警方公佈的資料，犯案的28歲男子烏斯曼汗（Usman Khan）於2012年因恐怖主義相關罪名被判刑，去年底出獄，不到一年就犯下持刀殺人案，共造成2人死亡，自己也被警方擊斃，當局定調為恐怖襲擊。

前天的恐襲事件從倫敦橋北端的“魚販大廳”（Fishmonger's Hall）開始發生，當時現場正在舉辦一場由劍橋大學舉辦的囚犯改造新生會議，據信烏斯曼汗是參加會議的前科犯之一。

《每日郵報》報導，烏斯曼汗曾經設想的犯罪包括炸掉倫敦證交所（London Stock Exchange）、美國駐英大使館，以及殺害當時是倫敦市長的現任英相約翰遜（Boris Johnson ）。

從社群網路上流傳的影片可發現，在武裝警察接手射殺烏斯曼汗之前，烏斯曼汗已被數名路人壓制，網友讚許這些人都是“英雄”。不過，現在傳出其中一人曾經殺害一名21歲女子。

42歲的福特（James Ford）昨天沖向現場，從烏斯曼汗的手中救下一名女子性命，但福特卻因為殺害心智年齡只有15歲的21歲女子錢皮恩（Amanda Champion）在2004年4月被判處無期徒刑，至少服刑15年才能申請假釋。

錢皮恩在2003年7月被發現陳屍肯特郡住家附近的一處垃圾場，她遭到勒死、喉嚨被劃開。

警方原本對案情毫無頭緒，直到一名慈善組織的熱線社工打破組織保密規定，向警方表示，接到當時是工廠工人且是業餘摔角選手的福特多次致電，聲稱：“我殺了一個女孩。”

福特在殺死錢皮恩後的一個月內共打了45次電話，表示自己有自殺念頭，在他承認犯行後，這名社工決定向警方報案，儘管社工之後也遭到解職。

錢皮恩的家屬曾經試圖阻止福特遭到假釋，但直到今天才接到警方聯絡人的電話，告知他們福特上了電視。福特的最後服刑地點是在肯特郡的一處開放監獄，准許他白天外出。

白廳消息人士證實，福特昨天人確實在倫敦橋上。

錢皮恩的阿姨柯克斯（Angela Cox）在接到警方電話時非常震驚且憤怒。儘管福特協助把嫌犯繳械，但她說：“他（福特）絕對不是個英雄，他是個被釋放在外的殺人兇手，而且我們家屬對此毫無所知。他殺死了一個無行為能力的女孩，他不是個英雄，絕對不是。”

柯克斯說：“警方聯絡人打電話給我，說他（福特）上了電視，我非常生氣。他們沒有告訴我們，就把他放了出來。我們在倫敦的家人有可能撞見他。”

她表示：“聯絡人打給我說，你有聽說今天在倫敦的事件嗎？我說沒有。她說，現在打開電視，你會看到福特。她說，別擔心，不是他犯了案，他只是在現場，現在被大家稱為英雄。”