【馬華中央代表大會團結宴】魏家祥：不管多艱難 馬華絕不放棄拉曼

（吉隆坡30日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥承諾，只要有需要，馬華就會繼續讓拉曼存在，不管多艱難，都會勇往直前。

“馬華是一個不一樣的政黨，50年來我們堅持把我們的拉曼做的最好，我們絕對不會放棄。”

他在馬華第66屆中央代表大會的團結宴上強調，馬華會繼續好好的去保護拉曼教育機構，並呼籲全體黨員團結一致。

動到拉曼就動到馬華

“這一次有很多議題把我們綁在一起，我們是命運的共同體誰動到拉曼、就是動到馬華，誰動到馬華，就動到拉曼，就等於跟華社過意不去。”

他說，任何人士想要協助拉曼，如透過義賣等形式，都可以盡情的去做，因為這些都是對的事情。

他也說，這次代表大會的士氣大增，因為馬華添加多一位國會議員；但他認為，兩個還不夠，希望未來可以有更多馬華代表光明正大的走入國會殿堂，為人民請命，而不是透過走後門、旁門等方式。

馬不停蹄募捐拉曼

馬華於昨今兩天分別在馬青中央代表大會、婦女組代表大會及馬華中央代表大會前夕團結宴會上，發起拉曼大學學院籌款活動。一眾馬華領導也馬不停蹄地拿著籌款箱到每一桌位，呼籲黨員們積極募捐。

另外，馬華也於今天下午4時30分至傍晚6時，在馬華大廈三春禮堂召開一項長達一小時半的閉門匯報會，向黨員講解有關近日鬧得沸沸揚揚的拉曼大學學院撥款風波及成立歷史背景。

也是拉曼信託基金局主席的魏家祥及拉曼董事局主席拿督斯裡廖中萊亦現身匯報會講話。

其他發表演講者包括馬華前總財政丹斯裡劉衍明及拉曼學院教育基金秘書王輝忠。

出席者包括馬華署理總會長拿督馬漢順、總秘書拿督張盛聞及婦女組主席拿督王賽之。