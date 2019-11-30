查卡利亞被開除 安華：不會道歉





（檳城30日訊）針對網媒報導以公正黨署理主席阿茲敏為首的20名最高理事聯署抗議該黨開除最高理事查卡利亞，並要求安華道歉一事，公正黨全國主席拿督斯里安華說，他不會對開除查卡利亞的決定作出道歉。

他說，該聯署並沒獲得有所簽名者認同，其中蔡添強、西華拉沙今早跟他聯繫時，已經否認同意有關聯署的內容。

僅數人同意聯署抗議

他說，還有數名不願曝光的簽名者同樣也不認同。該聯署名單並沒有19人這麼多，其實只有數人同意而已。

安華今日為伊斯蘭教與儒家文明對話會主持開幕後在記者會上聲稱，該聯署已經被人玩弄，也證明不是所有內容都屬實，甚至沒獲得簽名者認同。

詢及是誰在玩弄該聯署，安華說不知道。

他強調，當最高理事決定開除查卡利亞黨籍時，他已經第一時間要求紀律委員會重新檢討開除決定，甚至幾天前他同樣告訴紀律委員會主席拿督阿末卡欣，必須盡快重新考慮該決定，然後再交由該黨最高理事會進行討論。

“況且，我沒有阻止他們向紀委會提出上訴，不過最好還是由查卡利自己提出上訴。”

被問為何他沒有與該黨第二號人物對話，安華說：“我不曾說過不願與任何人討論，這只是媒體人的觀感。”

他強調，該黨總秘書賽夫丁已經詳讀反貪會寄給該黨的完整調查報告，這是為什麼他們這麼看重此問題的嚴重性。

“尤其我黨成立的宗旨，就是堅決反對濫權與貪污。”

他說，雖然反貪會過後表示寄錯，但是反貪會卻沒有否認有關調查報告的內容。

“反貪會副主席也在調查報告中建議採取行動，我為什麼需要對此作出道歉？”

2黨員指控證據確鑿 賽夫丁：黨依程序對付

公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁指出，反貪會對該黨兩名黨員的指控已經證據確鑿，該黨最高理事會只是依據程序採取行動，何錯之有？

他說，該黨是於今年10月23日接獲反貪會的調查報告，該報告清楚列出犯案的地點、日期與時間，甚至掌握涉及者違法的證據，而且犯案時間都發生在2018年，也涉及聯邦政府兩個部門的工程，包括工程部與房屋與地方政府部。這是一份完整的調查報告。

“反貪會說由於涉及公眾利益，必須採取行動，可是我們現在卻被要求必須作出道歉。”

“我們只是執行執法單位的調查結果，一切都是按照黨的程序進行。”

無論如何，他強調，查卡利亞還有兩週時間可向紀委會提出上訴，之後該黨最高理事會將作出裁決。

被問及公正黨是否會出現分裂，他說，該黨成立20年，歷經過各種不同的起落遭遇，既然能夠度過之前的挑戰，相信也可以克服現在的問題。

伊教與儒家文明對話會開幕 華團與穆斯林組織踴躍出席

安華今日為伊斯蘭教與儒家文明對話會主持開幕，獲得華團代表與穆斯林組織代表們踴躍出席。

安華說，伊斯教與儒家文明對話會是很重要的議題，無論對國家或國家未來而言都非常重要，能夠促進各宗教之間的諒解與互相尊重，打造一個平等和諧的社會。

他說，每個宗教都是以人為善，可是當今人們卻忽視人道、公平、愛心，導致社會或在政治上出現道德淪落，因此通過類似的平台可以為社會尋找回價值觀。

他聲稱，這項伊斯蘭教與儒家文明對話會是今年他主辦開齋節門戶開放活動時，拿督里許廷忠與拿督江真誠博士向他提出，獲得他的支持與認同而舉行。他也感謝許廷忠贊助這項對話會。