【馬青代表大會】 馬漢順：無法預料 加盟巫伊 言之過早

（吉隆坡30日訊）馬華署理總會長拿督馬漢順表示，馬華會否加入巫伊結盟，一切言之過早，因政治的事，誰也無法預料。

他今日在第55屆馬青全國年度代表大會後，在新聞發佈會上說：“有些事情我們無法預測，而在政治中，我們必須做對的事情，至於到時候的決定不能以其他事情作為評估。”

他說，馬華作為反對黨可以和任何人合作，不過必須建立在聯邦憲法框架上。

當記者詢及馬華在丹絨比艾國會議席補選中獲勝是否因為伊斯蘭黨推行的全民共識（Muafakat Nasional）因素，馬漢順認為，丹絨比艾國會議席補選勝利的因素很多，不能歸類單一原因。

“最重要是補選的成績給予啟示，國家必須以人民意願為主，如果違背人民意願，就會出現（敗選）這樣的情況。”

另一方面，馬漢順表示，事實上，馬華在以前便擁有來自其他種族的附屬黨員，而這些附屬黨員並沒有投票權，因此馬華花時間招募附屬黨員，實際上是為了要讓附屬黨員們參與馬華的活動。

他補充，馬華開放讓其他種族加入，並非要與其他的政黨竟爭，最主要的目的，是要提供一個平台，讓這些有意參與其他政黨的人加入。

5沒有抨希盟政策混亂

較早前，馬漢順在代表大會上致詞時，以五個“沒有”抨擊希盟政府在政策混亂，推行的各項措施也未經過詳細的規劃。

他指出，政府沒有方向、沒有標準、沒有能力、沒有誠信及沒有坦白。

斥希盟取消拉曼撥款 大會通過12議案

馬青在全國代表大會上，一致通過12項議案，包括譴責希盟政府取消數十年來給予拉曼大學學院的行政撥款，因此此舉違背大選前的承諾，也帶有明顯的政治報復意圖。其他提案涵蓋了團務、政治、政府、經濟及教育的範圍。

1.繼續強化馬青的組織，立即開始接近年輕選民，包括16和17歲的少年，以便為下屆大選做準備。

2.嚴厲抨擊希盟政府在面對問題時，不僅沒有解決問題，更將責任推卸予前朝政府和在野黨，從而挑起人民對在野黨的仇恨與敵視。

3.誓死維護與捍衛國家憲法的精神，確保馬來西亞政府延續多元、中庸與世俗的政治體制。

4.堅決反對政府廢除死刑。

5.要求政府採取行動立即對付曾發表煽動性言論攻擊華裔及印裔的印度籍通緝犯扎基爾，以免他繼續在國內發表爭議性言論，破壞我國族群和諧，甚至危害國家安全。

6.譴責希盟政府通過政府大學主辦馬來人尊嚴大會，以及在大會上所發表及通過的議案，蓄意破壞國民和諧。

7.促請政府盡快擬定有效的政策，解決通貨膨脹及經濟不景等問題，以改善我國的經濟狀況。

8.敦促希盟政府正視青年就業機會，提供更多的中小型企業平台給青年，緩解他們的前程困境。

9.在經濟低迷之際呼籲政府取消第三國產車計劃，也不要浪費錢去研發無人機概念車（飛行車），應將國家資源專注於減輕人民負擔，發展公共交通，提升基本設施等方面。

10.強烈要求希盟政府馬上實踐競選承諾，承認統考文憑。

11.強烈反對教育部強制在華淡小國語課程綱要加入學習爪夷文單元。

12.譴責希盟政府取消數十年來給予拉曼大學學院的行政撥款，此舉不僅違背大選前的承諾，也帶有明顯的政治報復意圖。