達因：享公平工作條件 應設餐飲外送員合作社

（吉隆坡30日訊）前財政部長敦達因期許可看到我國出現由餐飲外送員組成的合作社，以打造更民主和公平的外送平台，並更好的照顧外送員的福利。

敦達因也是精英顧問團前主席，他出席“合作運動在全球化下的挑戰研討會”時提及，歐洲的一些餐飲外送平台發展吸引人，有關平台不是由公司、個人或風險資本家擁有，而是外送平台的所有外送員共同擁有。

他說，有關平台由所有外送員組成的合作社擁有，這與Food Panda、GrabFood等不同。如此一來，外送員將可享更安全和更公平的工作環境及條件，並享有年假和病假等。

他聲稱，這樣的共享平台更為民主，做的決定也更具公信力，它們可用更低的價格與其他平台競爭。

“現在全世界都在為零工經濟（Gig Economy）概念而忙，包括我國的年輕人，他們當中有許多人投身於Food Panda、GrabFood和電子召車服務，但遺憾的是，很多人沒獲得應有或平等的報酬。”

針對政府提倡的《2030年共享繁榮願景》，達因指出，政府不應只是講，而是要坐言起行，通過行動計劃來致力達到目標，特別是要讓人民參與經濟和分享成果。

他舉例，橡膠價格下跌，小園主和聯邦土地發展局的墾殖民生活困苦，每月捉襟見肘，但手套制造廠商卻很富裕，所謂的共享繁榮在哪？

他認為，小園主和膠工應獲機會參與手套的生產，因為制造手套才是利潤的來源。

解決中間人剝削問題

他補充，政府有責任解決“中間人” 的問題，以助漁民、 農民、 墾殖民和等免除被剝削的窘境，這樣才能真正體現共享繁榮的精神。

達因也促請我國的所有合作社須改變，以變得更加獨立和減少依賴政府的資助。

他表示，合作社有很多籌集資金的方式，特別是在有需求的國際市場和大型商業領域。

達因也建議年輕人和合作社在3年內回歸田耕，栽種蔬菜和水果，而蔬果一般在3個月內就開始有收成。

“他們可向政府要求耕地，因為預計在未來10年，亞洲將隨著人口的增加，對糧食的需求量也相應提高，估計每年投入到糧食生產的資金以千億令吉計算。”

企業發展部允合作社納入

企業發展部副部長哈達南里聲稱，部長拿督斯里禮端尤索夫已同意把“合作社”的字眼，重新納入該部的名稱之中。

他提及，該部現在正就此準備內閣報告書，以便提呈給內閣尋求批準。

“合作運動在全球化下的挑戰研討會”是由馬來西亞合作社委員會（SKM）主辦，敦達因主講；達因也同時頒發了“2019年全國最佳100大合作社”，兼主持了《合作社運動指數》的推介禮。

出席活動者尚有企業發展部秘書長拿督旺蘇萊雅、大馬合作社委員會執行主席拿督諾丁和馬來西亞合作社組織（ANGKASA）副主席拿督卡瑪魯丁。