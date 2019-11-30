陳家興：金達及馬航合作包機 怡飛廣州航班沒違法

（實兆遠30日訊）掌管霹靂州旅遊及文化藝術事務的霹靂州行政議員陳家興表示，怡保飛廣州的航空服務不存在觸犯法律及安全隱患的問題，因此這項服務會繼續下去。

他說，若說由金達航空包機、馬航營運的飛行服務有法律問題的話，他日前就無法順利的從怡保飛往廣州，並從廣州飛回來了。

大馬航空委員會（MAVCOM）昨日發出警告信，指經營怡保往返廣州包機服務的金達空運（Scanda Sky）是一家沒有獲得執照的航空公司，因此指示該公司停止行銷服務及宣傳；針對此問題，陳家興受詢時回應，他已與交通部長及交通部秘書聯繫，得到的回應是，金達航空只是包機，而負責執行飛行的是持有執照的馬航，因此這趟航空服務不存在問題。

“大馬航空委員會發出的警告信，讓這項服務引起混淆。事實上，金達空運公司從一開始就向外界透露，該公司是以向馬航包機的服務來經營，因此整個情況事實上非常清晰，那就是執行飛行服務的是持有一切所需執照的馬航，不存在法律問題。”

金達及航委會應溝通

他相信會引發這項風波或爭議，是因為溝通不足或錯誤溝通引起，因此他希望金達公司與馬來西亞航空委員會坐下來好好溝通，解決問題。

陳家興是於今早在邦咯島飛機場出席由霹靂州旅遊局與RC fUN FLY俱樂部聯辦的遙控飛機活動後，在記者會上受詢時，這麼回應。他強調，霹靂州政府會跟進這次的風波，確保它可以盡快及圓滿的解決。

同時，他強調，這次的事件不會打擊霹靂州政府致力引進更多的航班在怡保機場起降的努力，進而確保可以吸引更多人，尤其是國外旅客前來霹靂州旅遊的目的。

為期兩天在邦咯島機場舉行的遙控飛機展覽及表演活動，共吸引逾100台大小遙控飛機參與展示及表演，而參與的“​​遙控飛機師”有四十多人。(BPK)

梳邦往返邦咯航線展延

針對原訂10月開始提供的雪州梳邦機場往返邦咯島機場的航班服務問題，陳家興回應說，這項服務因面對技術問題，還沒有獲得解決，因此需展延至所有問題解決為止，才會正式營運。

他指出，梳邦及邦咯島機場的提升設備及政府部門入駐辦公的問題都已經準備妥當，問題出在技術問題還沒解決，未獲得大馬航空委員會批准及發出飛行執照等，針對這個問題，州旅遊局會不斷的跟進協助。

“我不能給予明確的時間，因為還無法確認問題什麼時候可以解決，唯有等待一切問題解決後，才能宣布這條航線正式營運的時間與詳情。”(BPK)

提升邦咯島基設完成80%

針對將於2020年1月1日正式落實的邦咯免稅島問題，陳家興表示，根據負責執行及賢督提升邦咯島基設工作的曼絨市議會主席山甦的匯報，所有工程的進展已達到70至80%，預計可以在期限內完成。

“我們（州政府）有接獲邦咯島德士業者的意見，要求政府協助提升島上現有的德士，如更換新車等。州政府會考量業者的意見，並會安排德士業者代表與各部門，如州政府各部門及財政部等一起討論，以決定應該以什麼方式協助島上的德士業者。”

研究增島民通道

另一方面，曼絨市議會主席山蘇針對記者提聞有關邦咯島民提出的在邦咯碼頭增加“島民通道”，以解決擁擠的問題時，回應指政府一定會考慮島民的意見，但需要各部門進行詳細的研究後，才能決定如何做。

“這涉及安全問題，尤其是海部門的執法及把關問題，不能說設立特別通道，就能馬上設立，因此我們（政府部門）會不時的根據實際的情況跟進。”

他提到，針對碼頭擁擠的問題，現階段是由海事局與渡輪業者合作解決，包括在落實免稅島的開始階段時，會以設訂時間的方式，分批讓乘客進入等候區，避免碼頭擁擠，同時不要讓乘客站立等候太久。