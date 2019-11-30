【馬華婦女組代表大會】王賽之質疑財長政教分離論 藍眼土團領袖 也當大學主席





（吉隆坡30日訊）馬華婦女組主席拿督王賽之質疑財政部長林冠英口口聲聲說要“政教分離”，但政府卻讓霹靂公正黨前主席諾馬努迪及土團黨最高理事蘇基曼沙馬尼各別擔任登嘉樓蘇丹再納阿比丁大學董事局主席及Unitek瑪拉大學主席。

她今日在馬華婦女組第44屆中央代表大會致詞時說，上述兩所學府分別獲得2億3250萬及3150萬令吉的政府撥款，為何這些撥款不是通過校友會發放？

拉曼不應成政黨意氣之爭

她認為，拉曼不應成了政黨之間的意氣之爭。因此，要嚴正勸告林冠英回頭是岸。

此外，王賽之也在會上列舉希盟執政後大馬經濟成長率下跌、外資及股市低迷、國債居高不下的數據，要求政府給予人民個交代。

她聲稱，希盟政治陰謀蓄意誤導人民，錯怪GST，既然知錯了，就要立即糾正，不要再巧立名目，增加各種稅收，加重人民負擔。

“更重要的是，不要浪費公帑，研發什麼飛行車、第三國產車，也不要在逼我們每天喝一湯匙的棕油，不要再逼我們的孩子學習爪夷文。”

設小組提升婦孺法律權益

王賽之披露，馬華婦女組成立法律與政策改良委員會小組及LAWA婦女法律質詢與援助中心，期待與大馬婦女組織聯手探討一切不利婦女的法律條文及政策，向政府及相關單位倡議修改，以提升大馬婦孺法律權益。

她說明，相關法律包括促希盟兌現承諾立法嚴禁童婚、重新把禁止父母單方面為孩子改教的第88A條文納入婚姻改革法令中。

她表示，政府應修改1976年法律改革（結婚及離婚）法令，凡蓄意拒付贍養費給前妻者一旦定罪，抓拿送獄服刑及坐牢費用，應由警方及違法前夫承擔，而非由原告或前妻負責。

王賽之也聲稱，本屆大會首次讓國陣3大盟黨的婦女組主席同台，是一大突破。

“婦女組邀請國陣兼巫統婦女組主席拿督諾萊妮及國大黨婦女組主席巫莎南蒂妮出席大會，是為了彰顯國陣重新結合各盟黨的力量後，以‘國家優先’為鬥爭精神。”

“在備戰第15屆大選，我們將一改以往作風，加強盟黨之間的合作，互相學習，結合大家的優勢和力量，以便在來屆大選有漂亮的成績。”

出席大會者包括馬華副總會長拿督林萬鋒、拿督陳德欽、拿督斯里鄭聯科、拿督斯里姚長祿、婦女組署理主席黃友鳳、華總婦女部主席拿督林火莉、華總文化委員會主席陳達真。

樂見替華社發聲 諾萊妮讚馬華重大局

國陣兼巫統婦女組主席拿督諾萊妮樂見馬華逐漸恢復作為華社發聲的政黨，並稱贊馬華領袖比起個人或團體利益，更重視大局。

“作為一個代表華社的政黨，馬華成功維護了華社的權益，馬華不走極端和走種族主義路線，不像行動黨。這樣的態度讓馬華更容易被廣大人民所接受。”

她希望華社能繼續給予馬華有力的支持，並遠離行動黨所推行的種族主義。