慕查希籲為國家貢獻 董總可促進國民團結

（吉隆坡30日訊）掌管宗教事務的首相署部長拿督斯里慕加希希望所有學校，包括由董總或其他教育組織管理的學校，都為國家和人民的共同利益作出貢獻與付出。

他應董總之邀，到循人中學為“拓寬教育前路：觀念、方法與實務”國際學術研討會主持開幕，並傳達了新政府的期望，即所有單位，包括董總，都有促進國民團結的重要角色。

他聲稱，所有人，不論是在董總或其他教育組織之下運行的單位，都須有共同思維和議程；這個“大議程”不是由團體制定，而是要依據國家政策而定。

促尊重爪夷字教學裁決

針對法庭駁回民政黨主席拿督劉華才要求司法審核爪夷文字單元列入國民型小學國文課本的申請一事，慕加希聲稱，這是法庭判決，不是政治決定，希望大家尊重司法判決。

他在致詞時強調，教育是促進國家發展和團結的管道，而教育所面對真正的挑戰是，如何在我國多元的環境中進行。

他直言，我們聽過很多異中求同、多元團結等說法，但事實上，有人不喜歡多元，甚至憎恨多元。在我國獨立逾60年的今天，還有人不喜歡多元，是因為我們種族間的關系，被社交媒體或政治人物和追隨者所發表的種族狹隘、宗教狹隘的憎恨言論污染了。

他提到，教育界人士須明白，若我國沒明確的願景與使命，大家就會遵循狹隘的群體利益議程。大家須拒絕群體利益議程，並透過圓桌協商和持續對話，為共同利益而努力。

“不論是巫裔、華裔、印裔和其他民族都是一家人，大家都愛自己的國家，而下一代的將來，是大家的責任。”

他對董教總充滿信任，這也是為何他應邀出席活動，並指董教總不止“播種”和“種樹”，還教育孩子，以達致國民團結。

7州未同意調高結婚年齡

慕加希提及，目前雖然有7個州屬未同意將穆斯林法定結婚年齡調高至18歲，但他們皆同意縮緊童婚標準作業程序。

他解釋，調整法定結婚年齡是州政府權限，因此他無法回應太多，為什麼將穆斯林法定結婚年齡調高至18歲，對這7個州屬來說是個問題。

據他所知，他們已同意縮緊相關標準作業程序，只是在年齡上尚未同意。但這代表我們有希望說服他們，將年齡設在18歲是比較好的做法。

“我們沒設下時間表，但正進行討論。這不止涉及我的部門，還有婦女、家庭及社會發展部等。”

婦女、家庭及社會發展部長拿督斯里旺阿茲莎早前聲稱，仍有7個州屬未同意修改法令，將穆斯林法定結婚年齡提高至18歲，包括砂拉越、登嘉樓、吉打、吉蘭丹、森美蘭、彭亨及玻璃市。

政策規劃不周延影嚮教改

董總中委兼“華教新路向”系列活動總策劃羅志昌提及，獨中多年來的教育改革運動雖見一些成效，但由於教育改革涉及教育價值重建、制度結構調整和社會保守觀念等，導致教改難以有效執行。

他聲稱，部分原因還應歸責於政策規劃不盡周延，導致效果大打折扣，嚴重影嚮教改運動推動成效。

他表示，這是因為我國的教育發展在學習和實用之間、學校和生活之間，及供給和需要之間出現落差與脫節。

他認為，教改要改革的不是考試方式，而是思維。當局應著重的，不是“怎麼考試”，而是“如何教育”。

他補充，教改應銘記“適性教育”的理念，應因學生的各別差異與需求，建立家長的多元價值觀，鼓勵學生朝多元發展。

“拓寬教育前路：觀念、方法與實務”國際學術研討會於11月30日和12月1日在循人中學舉行。研討會邀得中國、香港、台灣和我國的教育學者，針對考試改革、教學創新、國際評估、公民教育、科學教育和學生發展等領域發表主題演講。

出席研討會的包括董總財政吳小銘、執行長梁勝義、中委陳正錦、循人中學董事長兼雪隆董聯會主席蔡慶文律師、循人中學第一副校長羅洪賢、華社研究中心董事葉少華、馬來西亞陳嘉庚基金董事姚麗芳和研討會工委會主席陳亞才。